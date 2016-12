"Semifinala cu Kvitova va fi un meci greu, dar o să lupt pentru şansa mea"

"Semifinala cu Kvitova va fi un meci greu, dar o să lupt pentru șansa mea"

Jucătoarea Simona Halep a declarat, ieri, după calificarea în semifinalele turneului de la Madrid, că pe zi ce trece joacă tot mai bine și capătă încredere, menționând că următorul ei meci, cu Petra Kvitova, va fi unul dificil, dar la care va lupta pentru șansa sa."Am fost un pic obosită. A fost greu, dar azi pe teren s-a văzut un joc bun, mult încredere. Am jucat ceea ce doresc, am fost agresivă și am luat inițiativa meciului. Pe zi ce trece joc tot mai bine, capăt încredere. Astăzi am fost mai încrezătoare. Semifinala cu Petra Kvitova va fi un meci foarte greu, Kvitova are cam același stil ca Ana Ivanovici. Sper să fiu la nivelul la care joc când mă simt bine. Vreau să mă bucur de această semifinală, îmi place mult acest turneu. O să fie un meci greu, dar am și eu șansa mea și o să lupt pentru ea", a spus Halep la Digi Sport.