Selymeş a fost demis de la Săgeata Năvodari

Selymeș a fost demis de la Săgeata Năvodari

Ştire online publicată Marţi, 10 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Managerul echipei Săgeata Năvodari, Aurelia Băbuțan, a declarat, marți, după înfrângerea din partida cu CFR Cluj, scor 6-1, contând pentru ultima etapă a turului, că înțelegerea cu antrenorul Tibor Selymes va fi reziliată pe cale amiabilă, interimatul urmând să fie asigurat de Gheorghe Butoiu, potrivit Realitatea.net."Se dorește rezilierea de comun acord a contractului cu Tibor Selymes. Considerăm că este cea mai bună soluție în acest moment. Selymes este un fost mare jucător al României și vrem să ne despărțim pe cale amiabilă. Mai sunt unele lucruri de pus la punct, mici detalii, întrucât îi trebuie achitat salariul pe ultimele luni. Are și o clauză de reziliere de 20.000 de euro, dar pe care nu dorește să o încaseze. El va pleca cu întreg staful. Interimatul în ultimele două etape din acest an vor fi asigurate de Gheorghe Butoiu", a spus Băbuțan.Tibor Selymes a preluat conducerea tehnică a nou-promovatei în vară.După disputarea turului, Săgeata Năvodari ocupă locul 15, retrogradabil, cu 15 puncte, la egalitate cu FC Brașov și Oțelul Galați, ocupantele locurilor 14, respectiv 13. Formația constănțeană are cea mai slabă apărare din Liga I, cu 37 de goluri primite.Săgeata Năvodari mai are de disputat în acest an meciurile cu Gaz Metan Mediaș și FC Brașov, contând pentru primele două etape ale returului.