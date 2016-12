Selecţionata Barbarians va porni să cucerească Europa

După constituirea Asociației Internaționale de Rugby Dunăre - Marea Neagră

Selecționata Barbarians va porni să cucerească Europa

Europa de Sud-Est revine în forță în prim-planul lumii rugbistice, după ce șase națiuni au semnat tratatul de aderare la Asociația Internațională de Rugby Dunăre - Marea Neagră (AIR D-MN). Cel mai important turneu internațional rezervat echipelor de club din estul Bătrânului Continent va fi organizat de asociația creată la Mamaia. Concepută după modelul celebrului T6N, competiția va aduna la start, în martie 2009, la ediția inaugurală, șase formații de seniori, din România, Bulgaria, Rep. Moldova, Croația, Slovenia și Ucraina. „Ne-am înhămat la un proiect deloc ușor, dar sunt convins că vor veni și rezultatele, pe toate planurile. Am urnit locomotiva, am făcut primii pași, am constituit asociația. Lista națiunilor participante rămâne deschisă, Rusia și Georgia vor veni alături de noi, dar în calitate de membri asociați. Vreau să subliniez faptul că toate cele șase cluburi fondatoare sunt private (90 la sută din bani sunt ai investitorilor) și mulțumim federațiilor pentru încrederea acordată. Europa așteaptă ceva de la noi, iar impulsul a venit de la Constanța”, a declarat președintele onorific al asociației, Vasile Chirondojan. Scopul asociației este ridicarea nivelului valoric al rugby-ului sud-est european, disputarea turneului internațional, dar și întărirea relațiilor de colaborare intercluburi, materializate prin schimburile de antrenori și jucători, cele mai „grăbite” pe această linie fiind CS Cleopatra și RC Spartak Varna. Pe baza documentelor semnate la Mamaia, asociația va fi afiliată la federațiile europeană și internațională de rugby (FIRA). „Îmi doresc ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, să constituim o selecționată Barbarians, cu jucători din fiecare țară, care să se bată de la egal la egal cu orice echipă europeană. Acesta trebuie să fie scopul final al asociației, să atragem atenția marilor puteri sportive”, a explicat vicepreședintele AIR D-MN, Florian Constantin.