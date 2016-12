Se va prezenta Farul la meciul cu Dinamo?

„Marinarii“, în finala mică a Diviziei Naționale de rugby

Pentru al doilea an consecutiv, RCJ Farul accede numai în finala mică a Diviziei Naționale de rugby și, destul de ușor de anticipat, adversarul este același cu cel din 2009, Dinamo București. Anul trecut, Farul nu s-a prezentat la finala mică, preferând să piardă din oficiu, 0-5. Așa au înțeles conducătorii clubului să protesteze față de arbitrajele calificate drept ostile. O chestiune ciudată, în condițiile în care vicepreședintele federației este chiar directorul sportiv al Farului! Să protestezi față de atitudinea conducătorului tău? Ori poate acesta nu are suficientă influență prin FRR? Cine mai știe… În fine, ce a fost, a fost, să revenim la momentul septembrie 2010. La Farul, este din nou supărare mare. Echipa nu reușește să-și depășească limitele, arbitrajele nu au fost nici ele de calitate, așa că nu ne-ar surprinde să asistăm la un nou forfait al constănțenilor! Sunt convins, însă, că „marinarii” vor lua decizia înțeleaptă și vor merge la București. Deși sunt principali favoriți la câștigarea medaliilor de bronz, oamenii lui Mircea Paraschiv trebuie să fie foarte atenți, fiindcă Dinamo nu s-a prea omorât cu firea în semifinala de la Baia Mare, conservându-și forțele pentru duelul cu Farul. Iată și programul finalelor: sâmbătă, 2 octombrie, stadion „Arcul de Triumf” din București: ora 13.00: Dinamo - RCJ Farul (locurile 3-4); ora 15.30: Steaua - CSM Știința Baia Mare (locurile 1-2). Ambele partide sunt transmise în direct de GSP TV.