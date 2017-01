HCM Constanța, în fața ultimului meci din Liga Campionilor

Se tem de o înfrângere severă la Kiel

Aflată încă de ieri în București, echipa de handbal masculin HCM Constanța pleacă, în această dimineață, spre Germania, unde va susține, mâine, de la ora 20, în direct la Sport.ro, partida cu THW Kiel, ultima din Grupa B a Ligii Campionilor. Fără două piese importante, Adzic și Șoldănescu, ambii accidentați, și cu Săulescu incomplet refăcut, formația constănțeană nu are absolut nicio șansă în fața campioanei Europei, care s-a impus lejer (25-29), folosind rezervele, și în jocul de la Constanța. „Avem mare ghinion cu jucătorii accidentați. Nici Săulescu nu este refăcut, dar îl vom forța în meciul cu THW Kiel, pentru că nu avem altă variantă. În aceste condiții, nu am la ce să sper decât, poate, într-un meci bun făcut de băieți, iar pentru germani, să nu fie doar un antrenament cu public. Îmi doresc să nu avem alți accidentați după această partidă, pentru că, de acum încolo, ne vom concentra pe campionat. Lotul trebuie întărit și am cerut conducerii clubului ca, din iarnă, să aducă la echipă un centru, un inter dreapta și un inter stânga de valoare“, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Eden Hairi.