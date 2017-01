Se putea şi mai bine! Luptătorii constănţeni, vicecampioni la cadeţi

Se putea și mai bine! Luptătorii constănțeni, vicecampioni la cadeți

În perioada 10-12 iunie, în sala de sport a Liceului Tehnologic din Ardud (județul Suceava), a avut loc etapa finală a Campionatului Național de lupte greco-romane pentru cadeți.Constanța a fost reprezentată la acest concurs de sportivi legitimați la CS Farul (antrenor Grigore Gheorghe) și LPS „Nicolae Rotaru” (antrenori Ioan Giuglea și Valentin Dobrin).Minur Pîrvu este unicul medaliat din echipa Farului, după ce a ieșit vicecampion la categoria 46 de kg, iar Andreas Athanasopoulos a terminat pe locul 5, fiind foarte aproape de medalie.„Este bine că am obținut această medalie, în contextul în care am fost prezenți cu trei sportivi, iar Athanasopoulos a fost foarte aproape să obțină și el o medalie. A condus ostilitățile, însă nu a fost atent o secundă și a pierdut totul. Așa se întâmplă în acest sport când greșești”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Grigore Gheorghe.Tot o medalie de argint și-a trecut în palmares și LPS „Nicolae Rotaru”, prin Vlăduț Popa, la 85 kg. Alți doi luptători au fost foarte aproape de a pune mâna pe medalii, Andrei Savu la 50 kg și Andrei Nicolaescu la 100 kg, clasându-se pe locurile V, respectiv VII.„Sunt un pic supărat, fiindcă am fi putut obține mai mult de la această competiție. Vlăduț Popa este un copil foarte talentat, însă nu știu ce s-a întâmplat în finală. A luptat împotriva unui sportiv pe care îl bătuse lejer data trecută. Savu și Nicolaescu au învins în primele tururi sportivi foarte buni, însă probabil s-au relaxat prematur și le-au permis adversarilor să puncteze mai bine. Sper să conștientizeze unde au greșit și data viitoare să nu mai repete astfel de erori”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ioan Giuglea.