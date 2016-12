Se prelungeşte agonia tricolorilor, la Jocurile Olimpice

Se prelungește agonia tricolorilor, la Jocurile Olimpice

Cinci zile de concurs, zero medalii și speranțe spulberate. Rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Rio continuă să cadă precum loviturile de ciocan în creștetul oamenilor ce conduc destinele sportului românesc. Actualul președinte al Comitetului Olimpic Sportiv Român, Alin Petrache a răbufnit: „S-a ajuns la zero. Mai jos de aici nu se mai poate. Competitorii noștri din alte țări zboară cu avionul de reacție, iar noi sutem niște căzuți din copac. Eu m-am săturat să tac. Dacă vreți să continuați să fiți luați de fraieri, eu nu mai vreau”, a spus Alin Petrache, conform gsp.rov v vEchipa feminină de spadă a României s-a calificat în semifinale, după ce a învins dramatic formația Statelor Unite ale Americii, scor 24-23.Echipa formată din Ana-Maria Popescu (ex-Brânză), Simona Gherman și Simona Pop a controlat mare parte din partidă, însă americancele au reușit să revină, ba chiar să preia avans de trei tușe. Cele trei puncte lipsă au fost adjudecate de către Ana-Maria Popescu, care a luptat și pentru „tușa de aur”. România a primit prioritate și era obligată să facă punct. Popescu a reușit tușa decisivă cu 14 secunde înainte de final și le-a calificat pe tricolore în penultimul act. La ora încheierii ediției, România întâlnea Rusia în semifinala competiției, iar în cealaltă semifinală se întâlneau reprezentativele Chinei și Estoniei.v v vNaționale feminină de handbal a României a izbutit primul succes în grupa A a competiției, în fața echipei similare a Muntenegrului, scor 25-21 (11-9). Pentru România au marcat: Cristina Neagu (10 goluri), Oana Manea (4 g), Laura Chiper (4 g), Valentina Ardean-Elisei (3 g), Melinda Geiger (2 g), Eliza Buceschi (2 g). Victoria poate fi imboldul de care avea nevoie formația lui Tomas Ryde după umilințele suferite în primele două partide, cu Angola (19-23) și Brazilia(13-26). Chiar dacă s-a impus, tricolorele nu au etalat nici pe departe cel mai bun joc al lor, însă cu un portar în zi de grație, Paula Ungureanu, și cu adversare mai ezitante, au reușit să obțină victoria care le ține speranța vie pentru ieșirea din grupe. Pentru a se califica, România are nevoie să obțină 3 puncte din partidele infernale contra Spaniei (astăzi, ora 20.40) și Norvegiei (duminică, ora 22.40).v v vNoua promisiune a înotului românesc, Robert Glință a ratat calificarea în semifinalele probei de 200 metri spate. Glință a câștigat prima serie, cu timpul de 1 minut 57 sec 91/100, dar a fost doar al 18-lea la general, în condițiile în care se calificau doar primii 16. Rusul Evgheni Rîlov a reușit cel mai bun timp al calificărilor, 1 min 55 sec 02/100. Mezina delegației României, Iulia Dascăl, înotătoarea de 14 ani, a debutat la Jocurile Olimpice în proba de 100 metri. Ea a concurat în seria a doua din cele șase programate și a terminat pe locul 5, cu timpul de 58:72.v v vScrimerul român Tiberiu Dolniceanu a fost eliminat în sferturile de finală ale probei individuale de sabie, după ce a pierdut în fața ungurului Aron Szilagyi, cu scorul de 10-15. Dolniceanu a fost condus cu 8-4 de campionul olimpic en titre, apoi a revenit în avantaj, 10-9, însă nu a mai putut ține același ritm până la final și s-a recunoscut învins. Campion european (2013, individual), mondial (2009, cu echipa) și vicecampion olimpic (2012, cu echipa), Dolniceanu a trecut în primul tur de chinezul Sun Wei, cu 15-7, iar în optimi l-a întrecut pe belgianul Seppe van Holsbeke, scor 15-13.