Se întoarce roata: tăiem gazul ruşilor?

CVM Tomis - Gazprom Ugra Surgut, în Challenge Cup la volei masculin

Se întoarce roata: tăiem gazul rușilor?

Eliminată din Cupa CEV, echipa de volei masculin CVM Tomis Constanța pornește într-o nouă aventură europeană - Challenge Cup. Vicecampioana României speră să se califice din nou în Final Four, dar primul adversar este unul foarte puternic: Gazprom Ugra Surgut. Sorții n-au fost prea blânzi cu CVM Tomis atunci când le-au scos în cale pe Gazprom Ugra Surgut, în 16-imile de finală ale Challenge Cup. Deși nu are experiență în cupele europene, iar lotul are o medie de vârstă undeva în jur de 22 de ani, formația rusă se numără printre adversarele pe care constănțenii ar fi dorit să le evite. Pentru antrenorul Tomisului, Viktor Sidelnikov, confruntarea cu Gazprom este una specială. „Joc împotriva unei echipe din țara mea natală, dar sunt profesionist și voi face tot ceea ce îmi stă în puteri pentru ca Tomisul să învingă și să se califice apoi în optimi. Va fi un meci foarte dificil, pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Gazprom are din start un mic avantaj, acela că posibilul set de aur s-ar disputa pe terenul său, dar noi ne vom lupta până la capăt”, a declarat tehnicianul rus, în conferința de presă de ieri, de la Sala Sporturilor. Așteaptă sprijinul tribunei Prezent la întâlnirea cu jurnaliștii, Cristian Chițigoi, unul dintre jucătorii de bază ai Tomisului, le-a transmis suporterilor invitația de a veni în număr cât mai mare la sală, dar și rugămintea de a avea încredere și, mai ales, răbdare. „Vrem să le oferim suporterilor noștri, care au fost dezamăgiți după episodul Berlin, o bucurie înainte de sărbători. O victorie ar fi cadoul perfect. Îi așteptăm în număr mare în tribune și îi asigurăm că nu ne predăm. Însă, îi rog să ne susțină și în momentele grele, să aibă răbdare, pentru că o echipă nu se poate crea peste noapte. Tomisul are un lot complet diferit de cel din sezonul trecut și, în plus, avem foarte mulți jucători cu probleme de sănătate”, a spus Chițigoi.