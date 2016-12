Pedeapsă pentru „îndrăzneala“ de a face performanță

Se destramă CS Tomis!

Crăciunul nu a fost unul fericit pentru toți sportivii constănțeni. Paradoxal, de sărbători, cele mai triste au fost handbalistele de la CS Tomis, o echipă care, practic, pentru administrația locală, nu există! Incredibil, dar, din păcate, adevărat. Deși 2010 a fost unul foarte bun, în care s-au reușit rezultate remarcabile (locul trei în campionat, calificarea în optimile de finală ale Cupei Cupelor), CS Tomis a avut parte de cel mai trist Crăciun cu putință. Parcă ar fi o pedeapsă pentru „îndrăzneala” de a face performanță! Situația financiară dezastruoasă a clubului nu și-a găsit rezolvare, iar handbalul feminin de la malul mării are șanse uriașe de a deveni o simplă amintire. Administrația publică locală, care dirijează constant miliarde de lei din bani publici către handbalul masculin, rugby sau volei, a promis în nenumărate rânduri sprijin Tomisului, dar totul a rămas la stadiul de vorbe. „Am sperat că vom putea oferi, înainte de Crăciun, măcar o mică parte din datoriile financiare pe care le avem. Ne bazam pe promisiunea făcută de reprezentanții autorităților locale, care au spus că vor ajuta și echipa noastră. Din păcate, nu s-au găsit fondurile necesare și nu vom putea primi nimic până pe 10 ianuarie”, a declarat președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Jucătoarele sunt foarte afectate de situația creată, multe dintre ele afirmând că au ajuns la capătul răbdării. „Nu înțelegem de ce nimeni nu dorește să ajute această echipă. A trecut mai bine de un an de când primim doar promisiuni. În toată această perioadă, am dat dovadă de seriozitate, de caracter, și am reprezentat Constanța cu demnitate, atât în competițiile naționale, cât și în Europa. Nu am cerut decât să fim respectate pentru munca noastră. Nu s-a așteptat nimeni să primim toate restanțele financiare acum, dar nici să fim lăsate fără niciun ban înaintea sărbătorilor și să fim nevoite să cerem bani de la părinți ca să putem petrece Crăciunul alături de cei dragi! Este frustrant ca, după un an în care am demonstrat că suntem o echipă de valoare, în cel mai performant sport de echipă din România, ni se dă de înțeles că performanța noastră nu a fost dorită”, și-a exprimat dezamăgirea handbalista Aneta Barcan. Nu mai participă la turneul de la Vâlcea În condițiile în care vântul bate prin vistierie, ultimele două antrenament programate înainte de Crăciun au fost anulate. De asemenea, Tomisul nu va mai participa nici la turneul de pregătire de la Rm. Vâlcea, programat săptămâna aceasta. De altfel, pentru prima oară după 1990, tradiționala masă din Ajunul Crăciunului, la care participau conducerea clubului, jucătoarele și antrenorii, nu a mai avut loc...