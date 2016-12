Se dă startul Campionatului European de Kung-Fu

În această dimineață, lotul național de Kung-Fu al României va porni spre Sofia, în vederea participării la Campionatul European, acolo unde speră să obțină cât mai multe medalii.Odată ajunși acolo, românii vor vizita orașul și vor asista la ședința tehnică și adunarea generală a Federației Europene de Kung-Fu.Sâmbătă, la ora 10, vor începe duelurile propriu-zise. Față de lotul anunțat inițial, s-a produs o modificare. Locul sportivului Vlad Bocai (CS Marea Neagră) a fost luat de către fratele său, Tudor Bocai, care va participa la juniori. Toți sportivii se simt excelent și sunt încrezători înaintea concursului european.Iată-i pe cei 10 sportivi care au făcut deplasarea: Marius Sandu (Axiopolis Cernavodă), Ciprian Ostache (CS Sakura), Elena Pavel (CS Mihail Kogăl-niceanu), Denis Derviș (CS Taichido-Ryu), Tudor Bocai (CS Marea Neagră), Ștefan Ilașcu (CS Taichido-Ryu), Eduard Olteanu (CS Mihail Kogălniceanu), Andreea Mocanu (CS Mihail Kogălniceanu), Gabriel Sandu (CS Marea Neagră), Valentina Panait (Axiopolis Cernavodă).Lotul va fi coordonat de către președintele Asociației Române de Karate, Florin Iordănoaia, ajutat de către antrenorii Mircea Stoian și Marcel Ilașcu. Vom fi reprezentați și la nivelul arbitrajului, prin Florin Iordănoaia (arbitru mondial A), Mihai Cîju (arbitru european B), Gheorghe Istrate (arbitru european C), Grigore Știrban (arbitru european C), Cristian Panait (arbitru național C).