"Se bat precum chiorii, se înjură de mamă şi nu putem interveni!"

Noul Statut al elevului provoacă haos. Mari probleme la LPS Constanța

"Se bat precum chiorii, se înjură de mamă și nu putem interveni!"

La începutul anului școlar 2016-2017, un nou Statut al elevului era implementat de către Ministerul Educaței, prin Ordinul nr. 4742/2016 (publicat în Monitorul Oficial), după ce s-a aflat în dezbatere publică timp de șapte luni. La o primă vedere, pare o reglementare menită să apere drepturile elevilor, însă conținutul acestui statut modifică radical nivelul relației elev-profesor. Acest statut a stârnit diverse reacții și a împărțit mediul didactic în două tabere: unii dezaprobă total noul trend, iar alții considerăcă toate aceste schimbări sunt venite în avantajul elevilor.Unul dintre contestatarii acestui statut este directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, prof. Andrei Szemerjai. Instituția pe care o conduce a înregistrat, de la începutul anului și până în prezent, zeci de acte de indisciplină soldate cu note scăzute la purtare, unele note chiar de 2! Și când vorbim de indisciplină, ne referim la acte de violență fizică și verbală în perimetrul instituției, absențe peste limita maximă admisă, lipsa uniformei obligatorii și alte probleme. Să nu uităm că LPS „Nicolae Rotaru” este locul unde se naște performanța. Nume mari ale sportului românesc - Horia Tecău, Simona Halep, Elizabeta Samara sau Cătălina Ponor - au învățat aici.„Noul Statut al elevului a oferit acestora o libertatea greu de digerat de către profesori. El ne obligă să ne schimbăm percepția despre cum ne putem educa elevii. De exemplu, nu putem interveni între doi elevi care se bat precum chiorii sau care se înjură de mamă, în gura mare. Au fost numeroase cazuri și, din păcate, numărul lor este în creștere. Trebuie să ne facem că nu ne pasă, doar îi consemnăm în caietul cu observații și de acolo aplicăm regu-lamentul de ordine interioară. De asemenea, nu avem voie să-i dăm afară de la ore. Dacă singura menire a elevului este să deranjeze orele, suntem obligați să-l ținem în clasă, alături de alți copii care vor să învețe. Un caz concret - anul trecut, am avut-o la noi în școală pe Iulia Dascăl (14 ani), elevă eminentă, a încheiat cu 9.70, înotătoare calificată la Jocurile Olimpice de la Rio 2016. A fost în clasă cu niște «specimene» care nu știau decât să provoace bătăi și scandaluri. Păi, cum să o ajutăm noi pe Iulia să progreseze dacă este încercuită de astfel de persoane? Soluția este simplă. Aplicăm regulamentul la sânge. Orice abatere disciplinară, nota scăzută la purtare”, a declarat directorul Andrei Szemerjai.v v vO altă problemă o reprezintă faptul că nimeni nu mai poartă uniformă, iar limita de 9 absențe admisă de regulament nu mai este luată în considerare. În conformitate cu Legea nr. 35/2007, elevii sunt obligați să poarte un semn distinctiv cu însemnele unității școlare din care fac parte, adică uniforma, indiferent de forma sa. Ce se întâmplă dacă nu o are? Ne spune noul Statut al elevului, care le interzice profesorilor să-i dea afară de la ore pe elevi și să le pună absențe, singura soluție fiind nota scăzută la purtare.Îngrijorător este faptul că situația ia amploare și în ciclul școlar, acolo unde elevii au depășit de mult regula bunului simț. Pe lângă faptul că lipsesc de la ore, fumează de la vârste fragede, folosesc și un limbaj de te crucești.„Într-o zi, a venit doamna de serviciu în biroul meu plângând. Un puștan o teroriza de fiecare dată când o vedea, folosind niște apelative cu tentă sexuală, pur și simplu grotești. L-am urmărit și după două zile l-am prins. Era un elev de clasa a Vll-a. Cum să nu iei măsuri drastice împotriva lui? Ne asigurăm că astfel de gesturi nu se mai întâmplă”, a completat Andrei Szemerjai.v v vÎn momentul de față, LPS „Nicolae Rotaru” ține steagul sus pe plan național, în numeroase discipline sportive. O serie de sportivi extrem de talentați învață la LPS, cot la cot cu astfel de personaje, iar soluții nu prea sunt. Motivul? Ministerul Educației cere „calitate”, dar pentru acest lucru oferă finanțare per individ. Astfel, dacă exmatriculezi un elev, renunți la o sumă considerabilă de bani, imperativ necesară în realizarea bugetul instituției. Buget din care trebuie să asiguri salariile profesorilor și, în același timp, cele mai bune condiții elevilor de performanță.„Ne simțim legați la mâini în multe situații. Singurul lucru care ne rămâne este să aplicăm regulamentul la sânge. Știți vorba aceea: «Frica păzește bostanul». Este democrație, însă nu este sat fără câini. Dacă altă soluție nu există, îi vom lăsa repetenți. Pe noi nu ne deranjează acest lucru. Îi vom promova doar pe cei care-și doresc să obțină cu adevărat ceva de la viață. De foarte multe ori, elevii indisciplinați sunt cei care n-au nicio treabă cu sportul de performanță”, a conchis prof. Andrei Szemerjai, directorul LPS „Nicolae Rotaru” Constanța.