Se agaţă de cupele europene

Astăzi, la Constanța, de la ora 16, CS Tomis - U Jolidon Cluj

Se agață de cupele europene

În primul meci de după despărțirea de antrenorul Goran Kurteș, handbalistele constănțene joacă împotriva echipei de pe locul trei, încercând să rămână în lupta pentru calificarea în întrecerile continentale. Primul meci al etapei a 14-a (prima a returului) din Liga Națională feminină de handbal se joacă astăzi, la Constanța, de la ora 16, în direct la Digi Sport, între CS Tomis (locul 7, 14 puncte) și Universitatea Jolidon Cluj (locul 3, 19 puncte). Meci dificil pentru gazde, care speră totuși într-o altă prestație față de evoluțiile slabe din ultima perioadă, care au scos Tomisul din obiectivul fixat la finalul turului (locurile 2-5), ceea ce l-a costat postul pe antrenorul Goran Kurteș. „Avem o partidă deosebit de grea, care ne și prinde într-o situație mai delicată. Clujul își va vinde scump pielea. A venit la Constanța cu patru zile înainte de meci, deci are așteptări mari de la această partidă. Însă fetele noastre sunt decise să arate că alta e fața echipei. Sunt conectate la meci și cred că vor avea o evoluție bună. Partida e decisivă pentru obiectivul nostru. Orice pas greșit mâine (n.n. - astăzi) ne scoate din drumul către Europa. Însă eu sunt optimist și spun că, după această partidă, vom rămâne în calcule”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Slabu, președintele CS Tomis. „Este un joc între două echipe bune ale campionatului. Clujul s-a întărit cu 2-3 handbaliste valoroase, o are pe Simona Vintilă (n.n. - locul trei în clasamentul marcatoarelor, cu 110 reușite), are de partea sa atuul omogenității și un antrenor care e de patru ani la echipă. Însă jucătoarele noastre sunt mobilizate. Avem un optimism rezervat și sperăm la un joc bun. Nu trebuie să ne speriem de clujence, creditate cu șanse mari la un loc pe podium în acest campionat”, ne-a spus și directorul executiv Traian Bucovală. În urma despărțirii de Goran Kurteș, echipa constănțeană îl va avea pe bancă la acest meci pe secundul Victor Dăbuleanu, care ar putea rămâne chiar în funcția de principal. „Dacă vom vedea un plus în exprimarea echipei, vom continua cu Dăbuleanu. Dacă nu, vom mai căuta soluții. Deja ne-am gândit la ceva, dar sperăm să nu fie nevoie”, a mai spus Gheorghe Slabu. În runda viitoare, Tomis va juca în fieful Oltchimului, marți, 16 februarie. Clasament 1. Oltchim 13 13 0 0 479-300 26 2. HCM Roman 13 9 1 3 340-269 19 3. U Cluj 13 9 1 3 365-304 19 4. HC Zalău 13 9 1 3 370-324 19 5. Dunărea Brăila 13 8 1 4 379-344 17 6. Baia Mare 13 7 1 5 389-348 15 7. Tomis 13 7 0 6 360-333 14 8. Oțelul 13 6 0 7 342-356 12 9. Cetate Devatrans 13 6 0 7 330-347 12 10. U Reșița 13 4 1 8 336-370 9 11. HCM Buzău 13 4 1 8 336-399 8 12. Rulmentul 13 4 0 9 349-384 7 13. Rapid 13 1 0 12 310-517 2 14. Știința Bacău 13 0 1 12 323-413 1