Scrisoare deschisă a lui Gheorghe Hagi: "Eu m-am născut să câştig, nu să atac"

Scrisoare deschisă a lui Gheorghe Hagi: "Eu m-am născut să câștig, nu să atac"

Ştire online publicată Miercuri, 21 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Gheorghe Hagi a publicat o scrisoare deschisă adresată presei și lumea fotbalului, în care trage un semnal de alarmă privind selecția la loturile naționale."Am slujit peste 20 de ani fotbalul românesc ca jucător activ, iar după ce am abandonat activitatea fotbalistică investesc într-un proiect frumos pentru tineri, lucru pe care îl fac de mai bine de șapte ani. Avem cea mai nouă bază sportivă privată de după Revoluție, avem 300 de copii, suntem campionii României U19 în ultimii cinci ani, reprezentăm România în Youth League, iar în urmă cu trei ani am devenit campioni la toate categoriile (juniori A, B și C) - lucru unic în fotbalul românesc.Doresc să prezint doar câteva argumente solide legate de selecția de la loturile naționale, lucruri care dovedesc faptul că eu sunt cel atacat, nicidecum că eu sunt cel care atac, așa cum s-a tot prezentat în presă în ultima perioadă:1. Mitriță a dispărut de la lotul U21 după ce era cel mai bun jucător „unu contra unu” din Liga I (conform statisticilor InStat) chiar dacă juca în Italia la o echipă care a reușit promovarea în Serie A.2. Bălașa, liderul generației ‘95, n-a mai fost convocat nici el după ce a jucat meci de meci pentru echipa de club cu care a promovat în Serie A.3. Manea, cel mai tânăr debutant din istoria naționalei de seniori a României și căpitanul generației ’97, a dispărut și el din anturajul lotului U21.4. Tănase, cel mai decisiv jucător U21 din sezonul precedent al Ligii I (goluri și assist-uri), a ajuns să fie rezervă sau neconvocat la lotul de tineret, în condițiile în care alți jucători nu evoluau constant la echipele de club și erau titulari sau “căpitani” la tineret.5. Un alt argument solid este ceea ce se petrece cu Ianis Hagi. Este de patru ani căpitanul echipei naționale de juniori (generația 98), în sezonul trecut a evoluat în 31 de meciuri pentru FC Viitorul (echipa cu cel mai bun atac din Liga I) fiind și căpitanul echipei, a fost declarat cel mai bun tânăr jucător din Liga I pe baza voturilor antrenorilor și căpitanilor de echipă din Liga I și a fost transferat într-unul din cele mai puternice campionate ale Europei la o echipă din primele cinci din Serie A.Toate aceste performanțe nu au fost suficiente pentru ca Ianis să primească vreo promovare la un lot național superior ca vârstă, nici măcar să fie chemat la vreun antrenament.Rog mass-media și ziarele de sport să scoată din arhive și să ne spună dacă a mai existat vreun jucător U21 talentat și valoros cu astfel de performanțe, care să nu fi obținut nici măcar o promovare.Prin doar câteva argumente sper că am demonstrat că eu sunt cel atacat constant prin diferite forme. Eu m-am născut să câștig și să fac diferența, nu să atac.Cu același respect, Gheorghe Hagi (manager tehnic FC Viitorul și Academia Hagi)"