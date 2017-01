Scrimerul Bogdan Negraia, finalist în Ungaria

La prima participare din carieră la o competiție externă, scrimerul constănțean de la CSS1 Bogdan Negraia a avut o evoluție de succes la Debrecen, în Ungaria, a treia etapă olimpică de Grand Prix a sezonului 2008/2009. După două tururi de grupe și apoi eliminări, Negraia a intrat în finală, clasându-se pe locul 8 (din 60 de concurenți), în proba de spadă masculin 14 ani. Au participat sportivi din Ungaria, Slovacia, Croația și România. „Bogdan a obținut un rezultat excelent. A tras foarte bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenoarea Monica Marinescu, cea care l-a însoțit pe Negraia în Ungaria și care-l pregătește la club, alături de Ion Nițulescu și Mircea Rotaru. Întrecerea de la Debrecen a fost organizată de Federația Ungară de Scrimă, iar etapa viitoare, a patra, „Tenkes Cup”, are loc între 20 și 22 februarie, la Pecs. Negraia, campion național de speranțe, categorie de vârstă la care mai are un an de participare, intenționează să participe și acolo.