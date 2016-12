Scrimerii constănţeni şi-au disputat Cupa Moş Crăciun

Scrimerii constănțeni și-au disputat Cupa Moș Crăciun

Asociația Județeană de Scrimă, împreună cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța, a organizat, sâmbătă, în sala de scrimă a CS Farul, Cupa Moș Crăciun, pentru tinerii spadasini ai clubului gazdă și de la CSS 1.Au participat aproximativ 50 de copii cu vârste între 8 și 11 ani. Concursul de spadă s-a desfășurat pe două categorii de vârstă, 8-9 ani și 10-11 ani, masculin și feminin.La fete, categoria mică, câștigătoare a fost Mara Ismăileanu (CS Farul), urmată de Rebecca Iacob și Ioana Agbași, amândouă de la CSS 1. Pe primul loc la băieți s-a clasat David Pădureanu, pe locul al doilea, Luca Iliuță, iar pe trei, Sorin Gări, toți de la CSS 1.La categoria 10-11 ani, primul loc la fete a fost adjudecat de Teodora Ion (CS Farul), urmată de Maria Stan (CSS 1) și Patrisia Lungu (CS Farul).CS Farul a dominat competiția masculină la 10-11 ani, podiumul fiind acaparat de sportivii săi, în ordine, Andrei Papp, John Nour și Ștefan Baciu.Sportivii de la CS Farul sunt antrenați de Mihaela Ion, iar cei de la CSS 1, de Monica Marinescu.Câștigătorii au primit diplome, cupe și medalii și premii.În perioada 22-28 decembrie, aproximativ 20 de sportivi de la CS Farul vor pleca în cantonament la Bușteni.„Nu este primul an când vom sărbători Crăciunul împreună. Am decis să facem în decembrie cantonamentul, căci, în perioada 11-12 ianuarie, vom avea Campionatul Național de cadeți floretă feminin, unde vom participa cu trei sportive și nu am fi putut pleca în stagiu la începutul anului”, a declarat antrenoarea Mihaela Ion.Cele trei sportive care vor participa la Naționalele de floretă sunt Raluca Văcărașu, Raluca Drăghici și Teodora Băloiu.