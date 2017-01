Schimbarea la faţă a naţionalei, Dani Niculae - cel mai bun de pe teren

România - Honduras 3-0, în meci amical de fotbal

Schimbarea la față a naționalei, Dani Niculae - cel mai bun de pe teren

Naționala de fotbal a României a învins selecționata Hondurasului, cu scorul de 3-0 (2-0), sâmbătă, la Sankt Veit an der Glan, în cel de-al doilea meci amical al tricolorilor din cadrul stagiului de pregătire din Austria. Aflat în bună dispoziție de joc, atacantul Daniel Niculae a deschis scorul în min. 20, după o pasă excelentă a lui Ciprian Deac, iar în prelungirile reprizei întâi, George Florescu le-a închis gura contestatarilor, înscriind un gol cu un șut puternic din mijlocul careului. După pauză, tabela s-a mai modificat o singură dată, în min. 76, când Mirel Rădoi a transformat cu precizie un penalty scos tot de „ceferistul” Deac. Așadar, 3-0 pentru România, cel mai clar succes al naționalei de când a fost preluată de Răzvan Lucescu și primul de anul acesta, după trei eșecuri consecutive, toate în meciuri amicale. De remarcat și debutul la naționala României al lui Silviu Lung jr., la o zi după ce a împlinit 21 de ani. România: Lobonț (min. 83, Lung), Dănănae, Tamaș (min. 79, Galamaz), D. Goian, Raț (min. 84, Sepsi), Cociș (min. 46, Ghioane), Rădoi, Florescu, Deac (min. 82, Răduț), Bilașco, D. Niculae (min. 67, Dică). „Ne-am apărat foarte bine și am avut și alte ocazii în afară de golurile marcate. Sigur, mai avem mult de muncă, dar sunt convins că suntem pe drumul cel bun. Avem jucători pe care să ne putem baza în campania de calificare la EURO 2012, dar important e ca, în toamnă, să evolueze pentru echipele lor și să fie sănătoși. Până acum, am avut mari probleme din acest punct de vedere. Nu a fost ușor, dar și-au dorit foarte mult să câștige acest meci și s-au luptat în teren. Urmează un test foarte important, cu Turcia, în august, și atunci vom ști exact unde ne aflăm înainte de calificările pentru EURO 2012. Sper să începem cu dreptul campania din toamnă”, a declarat directorul general al FRF, Ionuț Lupescu.