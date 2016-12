SCANDALUL ANULUI: Dacian Varga L-A BĂTUT MĂR pe Vasile Şiman, în faţa FRF

SCANDALUL ANULUI: Dacian Varga L-A BĂTUT MĂR pe Vasile Șiman, în fața FRF

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi s-a judecat la FRF cazul jucătorilor Sportului Studențesc. Dacian Varga a avut un conflict violent cu patronul Vasile Șiman, pe care l-a bătut măr în curtea Federației! Cele două părți au explicat incidentul pentru GSP.ro:"M-am bucurat că sunt liber de contract și astăzi am primit vestea că am semnat un nou contract cu Sportul. M-am trezit așa cu semnatul contract. Este înregistrat cum că eu am semnat cu Sporul cu 30.07.2013. Este vorba despre un contract pe un an de zile. Pentru că este criză, atunci eu aveam un salariu de 5.000 de euro pe lună, dar acum am 4.000. Am fost liber de contract doar câteva zile. Merg la poliție acum să fac plângere penală! Pe fiecare pagină este o altă semnătură. Sunt 10 pagini. Nu pot sta așa. Când m-a văzut la FRF, Șiman a râs la mine și mi-a zis că m-a rezolvat iar. După asta, m-a invitat la bătaie. Ne-am îmbrâncit pe acolo", a spus Dacian Varga."Nu comentez, domnule! Nu s-a întâmplat nimic, din punctul meu de vedere. Păi, azi nu s-a judecat nimic cu Varga. Nu e nimic adevărat. Dar pe dumneavoastră v-a sunat cineva?", a spus și Vasile Șiman.