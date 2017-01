Scandal şi înjurături ca la uşa cortului la şedinţa Biroului Federal al FR de Rugby

Scandal și înjurături ca la ușa cortului la ședința Biroului Federal al FR de Rugby

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ședința Biroului Federal al FR de Rugby, care a avut loc joi după-amiază, s-a transformat într-un scandal de proporții, după ce antrenorul federal Daniel Mitrea l-a înjurat ca la ușa cortului pe responsabilul Departamentului de Juniori, Nicolae Manolache. Totul sub privirile consternate ale președintelui George Straton! „La un moment dat, s-a luat în discuție activitatea legată de copii și juniori, în care Manolache și-a manifestat nemulțumirea că anul acesta va avea loc un singur turneu final rezervat juniorilor și a acuzat lipsa rezultatelor în acest sector. Manolache a adăugat că responsabil cu rezultatele pe segmentul copiilor și juniorilor este antrenorul federal, moment în care Mitrea l-a înjurat ca la ușa cortului“, a declarat, sub protecția anoni-matului, o persoană care a partici-pat la respectiva ședință. Manolache: „Nu mă cobor la nivelul lui Mitrea“ Nicolae Manolache a confirmat cele întâmplate. „Este ceva fără precedent în activitatea federației. Într-adevăr, am fost insultat, însă nu vreau să fac și mai mare tam-tam. Dacă se lua de mine pe stradă, era una, dar să ai asemenea limbaj într-o ședință mi se pare total deplasat. Am să rezolv proble-ma cu eleganță. E adevărat, puteam să o rezolv atunci, pe loc, că sunt băiat mare, însă nu am vrut să mă cobor la un asemenea nivel“, a spus Manolache, pentru Mediafax. Manolache a precizat că așteap-tă ca președintele FRR să ia măsuri. „Eu aștept ca domnul Straton sau comisiile să se sesizeze în acest caz. Am să-l întreb pe domnul Straton cum să procedez. Dacă îmi va spune să pun batista pe țambal, o să o fac, numai că nu știu dacă se cunoaște cum se pune aceasta. La țigani, batista se pune printre corzi. La federație, batista e de fapt un cearceaf care se așterne pe tot țambalul și dacă începi să dai în corzi, cearceaful tot o să cadă“, a afirmat oficialul FRR.