Scandal monstru, Paraschiv făcut „ca la Nufărul“ de Elisabeta Lipă!

După meci, antrenorul Farului, Mircea Paraschiv, a declarat că echipa sa a fost defavorizată de arbitraj. „Astăzi (n.r. - sâmbătă), arbitra-jul a fost pro Dinamo. Îmi pare rău că, după ce am câștigat opt campionate din 12 pe parcursul a 50 de ani de când Dinamo are echipă de rugby, acum, nimeni nu mi-a întins mâna. Eu nu mai pot fi «câine», am ieșit la pensie de la Dinamo, viața își urmează cursul firesc”, a spus Paraschiv. Criticile tehnicianului Farului, altfel un fost mare dinamovist, au enervat-o la culme pe Elisabeta Lipă, președinte al clubului Dinamo. „Lui Mircea Paraschiv trebuie să-i fie rușine pentru cuvintele adresate conducerii clubului Dinamo. Să nu uite că aici a mâncat o pâine. E normal ca cel care a pierdut să fie nemulțumit, dar, culmea, nemulțumitul este cel care s-a afirmat, care a ajuns ce a ajuns datorită Ministerului Internelor și clubului Dinamo. Ar trebui să aibă măcar cel puțin cei șapte ani de acasă ca să se comporte civilizat. Să nu mai calce în viața lui aici!”, a tunat fosta campioană olimpică la canotaj.