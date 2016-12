SCANDAL între JUCĂTORI după meciul DINAMO-ASTRA!

Ştire online publicată Duminică, 20 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Incidente între jucători au avut loc, duminică, pe culoarul de la vestiarele arenei din Șoseaua Ștefan cel Mare, după meciul Dinamo - Astra Giurgiu, scor 2-0, fiind necesară intervenția agenților de securitate, relatează MEDIAFAX.Potrivit unor martori, portarul Astrei, Dani Coman, care avusese în timpul partidei o altercație cu Valentin Lazăr, l-a lovit cu capul în față pe jucătorul dinamovist, moment în care au sărit la bătaie mai mulți jucători, fiind nevoie de intervenția agenților de securitate."E vorba de o stare de nervozitate prea mare. Nu e normal ce se întâmplă, nu e normal să agresezi un adversar, deși înțeleg că ai pierdut meciul. Parcă prea s-a sărit calul. Nu pot să comentez mai multe, a fost o altercație între Dani Coman și Lazăr. Poate că a început din timpul meciului, de când Lazăr a ratat, dar nu e normal să se întâmple așa ceva. Ceea ce am văzut mi se pare absurd", a declarat tehnicianul dinamovist Flavius Stoican.Antrenorul secund al Astrei, Cezar Zamfir, a afirmat că nu a văzut incidentul: "Nu am văzut incidentul, dar am înțeles că s-au bătut pe acolo. Nu știu de ce nu i-au lăsat pe jucători să iasă, poate au vrut să se liniștească apele. A fost clinciul acela în timpul meciului, poate s-au înjurat, nu știu, nu am apucat să vorbesc cu Dani Coman".