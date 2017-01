„Savenco şi Mocanu trebuie să renunţe la aerele de vedete“

Ion Crăciun, antrenorul echipei CSM Medgidia:

„Savenco și Mocanu trebuie să renunțe la aerele de vedete“

Antrenorul echipei de handbal masculin CSM Medgidia, Ion Crăciun, a declarat, la finele turneului amical de la Pitești, că jucătorii Dan Savenco și Marius Mocanu nu evoluează, încă, la potențialul maxim. Tehnicianul constănțean a fost parțial mulțumit de randamentul celor doi handbaliști, despre care spune că au talent, dar trebuie să muncească mai mult pentru a ajunge în vârful ierarhiei. „În primul meci al turneului, Savenco și Mocanu au evoluat sub așteptări. M-au dezamăgit din nou. Pe parcurs, au început să înțeleagă ceea ce le cer și să mai coboare din impresiile de vedetă. Le-am explicat, și îmi place să cred că nu am vorbit degeaba, că, în viață, nimic nu se obține fără efort. Savenco a prins și lotul național, a debutat contra Suediei, iar acest lucru ar trebui să îi aducă o motivație suplimentară, să demonstreze selecționerului că merită să rămână printre tricolori", a declarat Ion Crăciun. În ciuda startului ezitant, 28-29 cu Romvag Caracal, CSM Med-gidia a câștigat turneul argeșean, grație victoriilor înregistrate în următoarele două partide: 28-23 cu H&V Universitatea Pitești (Divizia A, echipă ce are drept obiectiv promovare în Liga Națională) și 31-18 cu Energia Lignitul Târgu Jiu. Enis Murtaza, cel mai bun jucător „Despre competiție, pot spune că a fost una utilă, mai ales că am avut posibilitatea de a rula întreg lotul de jucători", a adăugat antrenorul Medgidiei. La final, handbalistul Enis Murtaza, de la CSM, a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.