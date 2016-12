Scandal la rugby

Sasu l-a făcut pe arbitru PANARAMĂ, CS Năvodari - avertisment!

Comisia de Disciplină a Federației Române de Rugby a decis să acorde un avertisment clubului CS Năvodari, pentru comportamentul unui jucător - fostul internațional Cătălin Sasu - care a fost deja suspendat de Comisie (patru etape și 400 lei amendă), dar care continuă să aibă un comportament nesportiv la adresa oficialilor federației.În replică la această pedeapsă, Sasu a postat un comentariu pe site-ul federației, în care face următoarele precizări: „Domnii mei, unde am avut eu comportament nesportiv? În piață la cartofi sau când am fost la benzinărie să alimentez? Că pe terenul de rugby sigur nu, că doar sunt suspendat. Oricum, pentru oficialii FRR care critică comportamentul nesportiv ce-mi este atribuit, definiția din DEX a cuvântului pentru care am primit suspendarea, panaramă, este următoarea: 1. persoană ridicolă, care se dă în spectacol printr-o conduită aberantă; 2. scandal, gălăgie; 3. femeie de moravuri ușoare. Și, după știința mea, ceea ce fac eu în timpul meu liber e strict problema mea. Se pare că rugby-ul a devenit un sport pentru panseluțe și anumite persoane se simt ofensate de libertatea cuvântului. Eu aș propune să mă chemați la comisie și să-mi auziți și mie punctul de vedere. Și pentru Emil Pîrțoc (n.r. - șeful Comisiei Centrale de Arbitri), să transmită arbitrului incriminat că schimbările de jucători se fac la centru, nu prin but sau pe unde are chef arbitrul (că el e suveran, chiar dacă e mărginaș). Și conform suspendării primite, să înțeleg că arbitrul se simte lezat, cred că articolul spune că i-am adus insulte verbale. Înseamnă că el și-a ales deja definiția care i se potrivește și în mod cert nu e primul sens al cuvântului, ci mai degrabă ultimul, pentru că eu doar acel sens îl găsesc insultător. Oricum, asta demonstrează profesionalismul arbitrului în cauză”, a precizat Sasu.v v vFostul internațional a mai scris că, în 31 de ani în care a fost legitimat, niciodată nu a primit o sancțiune disciplinară.„N-am fost eliminat de pe teren niciodată, iar acum, mă trezesc suspendat că îi spun unuia că e PANARAMĂ, după ce s-a terminat meciul. În viața mea am avut schimburi de replici și mai dure cu arbitrii, după meci. Dar suntem amici în continuare, îi respect și probabil că mă respectă și ei. Dar deh, nu toți sunt din același aluat. Și încă un amănunt: arbitrii respectivi erau foști jucători de rugby, nu prieteni cu rugbiștii. În altă ordine de idei, nu pricep de ce e avertizat clubul! Ce se așteaptă de la ei? Să îmi pună pumnul în gură? Iar în calitate de spectator, de cetățean, am drepturi și eu. Unul dintre aceste drepturi, garantat de constituție, este dreptul la exprimare liberă. Sau nu mai trăim într-un stat democratic?”, a postat Sasu.