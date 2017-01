Săriţi cu banii!

Realitatea Media, Antena 1 și Kanal D s-au înscris la licitația pentru drepturile TV ale Ligii I

Săriți cu banii!

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Consorțiile Realitatea Media - Telesport și Antena 1 - RCS&RDS, precum și postul Kanal D s-au înscris la licitația organizată de LPF pentru drepturile TV ale meciurilor de fotbal din Liga I în următoarele trei sezoane, a declarat, vineri, președintele LPF, Dumitru Dragomir. Drepturile de televizare ale meciurilor de fotbal din Liga I sunt pentru sezoanele 2008/2009, 2009/2010 și 2010/2011. Realitatea Media participă la licitație împreună cu societatea GMG Media Box și Telesport, Antena 1 împreună cu operatorul de televiziune prin cablu RCS&RDS, iar postul Kanal D participă singur la această licitație. Președintele LPF, Dumitru Dragomir, a afirmat că, deocamdată, Liga este sigură pe suma de 54 de milioane de euro. „Deocamdată, suntem siguri pe suma de 54 de milioane de euro plus TVA. Postul care câștigă are drepturile pentru transmiterea meciurilor pe TV, dar și pe telefon și internet”, a declarat Dragomir, vineri, pentru agenția NewsIn. Caietul de sarcini pentru participarea la licitația care va fi organizată luni, la sediul LPF, costă 40.000 de euro plus TVA, iar înscrierea la licitație costă 5.000 de euro plus TVA. În caz că Telesport și un alt post oferă aceeași sumă, postul Telesport are drept de perempțiune, ca actual deținător al drepturilor TV. Participanții au depus scrisori de garanție bancară pentru suma de 54 de milioane de euro, cât reprezintă achiziționarea drepturilor pentru următoarele trei sezoane, la prețul de 18 milioane de euro pe sezon, suma de pornire a licitației anunțată de LPF. În acest moment, Telesport deține drepturile TV pentru Liga I, dar a vândut cele mai importante opțiuni posturilor Kanal D (opțiunile 1 și 4), Antena 1 (opțiunea 2), Național TV (opțiunile 3 și 5) și TVR 1 (opțiunea 6). Telesport a păstrat opțiunile 7 și 8.