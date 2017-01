FC Farul încheie anul cu un meci de zile mari

„Săpăligă“ vrea să profite de tensiunile din tabăra Stelei

FC Farul vrea să încheie anul cu un rezultat pozitiv și să mai cosmetizeze imaginea cenușie a evoluțiilor din actualul sezon. Sarcina „rechinilor“ va fi, însă, foarte grea, pentru că adversarul din ultima rundă pe 2007 este Steaua. Antrenorul principal al Farului, Ion Marin, spune că va încerca să profite de tensiunea din tabăra Stelei. „Deși a ieșit onorabil din Liga Campionilor, Steaua este o echipă în suferință, care în-cearcă să se regăsească. La nivelul conducerii clubului, există tensiuni, am citit în ziare despre un conflict mocnit între Gigi Becali și Marius Lăcătuș, pentru că patronul intenționează să se bage din nou peste munca antrenorului. Pentru noi, este un meci foarte important. Am câștigat trei puncte vitale cu Universitatea Craiova, dar avem nevoie de continuitate și sper să nu ne întoarcem cu mâna goală din Ghencea“, a declarat „Săpăligă“, ieri, într-o conferință de presă organizată la stadion. Pentru duelul cu Steaua, tehnicianul Farului are mari probleme de lot. Băcilă și Voi-culeț sunt suspendați pentru cumul de cartonașe galbene, iar Gheară și Todoran sunt accidentați și au intrat deja în vacanță. Medicul Liviu Muja are alți trei „clienți“ - Pătrașcu, L. Florea și Gaston Mendy, dar este optimist în ceea ce privește recuperarea rapidă a acestora. În schimb, în lotul de 18 ar putea fi inclus și Ben Teekloh, liberianul fiind apt de joc pentru cel puțin 45 de minute. „Guriță să servească interesele echipei“ În privința lui Guriță, Ion Marin spune că va apela la serviciile atacantului în funcție de necesități. „Dacă vom avea nevoie de el, îl vom lua. Dacă nu, nu. Îmi asum responsabilitatea de a-l coopta sau nu în lot, iar jucătorul trebuie să mă convingă că merită acest lucru. Nu sunt de ieri, de azi în fotbal. Dacă vom apela la el, o să am o discuție foarte serioasă. Guriță trebuie să fie eficient, trup și suflet pentru Farul, să servească interesul echipei, nu să facă figurație“, a explicat antrenorul Farului.