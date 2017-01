„Săpăligă” atacă arbitrajul

Ion Marin, antrenorul principal al Farului, a acuzat prestația arbitrilor, considerând că aceștia au viciat rezultatul final al meciului. „Am fost egalați din ofsaid, iar maniera de arbitraj din partea secundă a fost total contra noas-tră. Fundașii centrali ai CFR-ului interveneau în toate acțiunile cu cotul și cu pumnul în față, dar nu se semnaliza nimic. Pe Chico l-au făcut vraiște. S-au dat multe faul-turi împotriva noastră și ne-au băgat în careu. Dacă mergeam cu 1-0 și mai sus de minutul 60 nu se știe cum decurgeau ostilitățile. Se pare că butoanele sunt mânui-te peste tot în Liga 1. Meritam cel puțin un egal. Vă dau cuvântul meu că am jucat numai pe primele clubului. Nu am fost motivați suplimentar, după cum a spus președintele Clujului”, a declarat Ion Marin, pentru „Cuget Liber”, „Săpăligă” a subliniat prestația Farului, arătând că „echipa a jucat fotbal, punându-i probleme mari liderului și reușind deschiderea scorului. Pe final, am pus din nou stăpânire pe joc și doar imprecizia lui Gaston, ocaziile ratate de Maxim și lipsa de reacție a lui Nanu au făcut să nu egalăm”. „În repriza întâi, am jucat ca o echipă de Divizia B. Am avut mare nesiguranță defensivă și m-am temut ca Farul să nu ne mai dea un gol. Am albit mult de tot. Diego Ruiz mi-a spus că nu a fost henț la golul său. În repriza a doua, am jucat însă altceva. Am adus multe mingi în careu, am fost periculoși. Farul ne-a dat fiori doar pe contraatac. Au câțiva jucători foarte buni, precum acest Dinu Todoran. M-a impresionat de asemenea și Voiculeț, pe care nu-l cunoșteam prea bine“, a spus și Ioan Andone. „A fost un meci de infarct, din toate punctele de vedere“, a precizat și președintele lui CFR, Iuliu Mureșan.