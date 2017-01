Samuel Eto'o a semnat cu Chelsea Londra

Ştire online publicată Joi, 29 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul camerunez al echipei Anji Mahacikala, Samuel Eto'o, a semnat, joi, un contract pe un sezon cu formația Chelsea Londra, a anunțat clubul englez pe site-ul oficial, citat de Mediafax.ro."Sunt foarte fericit că sunt aici și vreau să joc cât mai curând posibil. Nu a fost decizie deficilă, am văzut calitățile echipei și am fost foarte mulțumit de colaborarea cu Jose Mourinho la Internazionale Milano. În momentul în care s-a ivit oprtunitatea am profitat de ea", a spus Eto'o.Conform presei, internaționalul camerunez va primi un salariu anual de opt milioane de euro, cu zece milioane de euro mai puțin decât avea la gruparea rusă.Samuel Eto'o, în vârstă de 32 de ani, a mai evoluat în cariera sa la formațiile Real Madrid, Leganes, Espanol Barcelona, Real Mallorca, FC Barcelona și Internazionale Milano.