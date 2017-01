Sâmbătă, start al Campionatului Constanţei la squash

Sâmbătă, start al Campionatului Constanței la squash

Sâmbătă, la complexul West Side din incinta Maritimo, se reia Campionatul Constanței la squash, ediția de toamnă 2014. S-au înscris 10 sportivi în Divizia A (primii 8 din campionatul precedent, plus nou promovații Florin Gulimănescu și Lili Constantinescu, singura fată din competiție!), 8 la Divizia B și tot 8 la Divizia C. Sistemul de joc este tur - retur, fiecare cu fiecare.Astfel, începând cu această săptămână și până la sfârșitul lunii octombrie, în fiecare week-end, la West Side, partidele vor avea loc în intervalul orar 11.00-15.00. La începutul lunii decembrie, în funcție de punctele acumulate, primii opt sportivi din Divizia A vor intra în play-off, unde vor lupta pentru titlul de campion al Constanței. Ultimii doi participanți din prima divizie vor retrograda în B. Același lucru este valabil și pentru celelalte două categorii: primii doi din B vor avansa în A, iar ultimii doi vor trece la C, iar cei doi participanți cu puncte mai multe din divizia C vor accede în B.Directorul de turneu este Ilie Bănică, iar litera regulamentului va fi aplicată de o comisie din care fac parte Răzvan Țurlea, Vlad Roman și Ilie Banică.v v vConstănțeanul Răzvan Țurlea a participat, recent, la turneul de racketlon de la Brașov, unde s-a clasat pe locul I, la categoria avansați.Țurlea a mai participat și la Cupa Wilson Aerosquash, de la Băneasa, alături de Ilie Bănică. Din totalul de 69 de jucători (A, B, C și feminin), Țurlea s-a clasat pe locul șapte, la divizia A, iar Bănică, pe locul șase, la divizia B.Următorul turneul național de squash este programat în perioada 10-12 octombrie, la Brașov.