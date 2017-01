Sâmbătă, pe stadionul „Voinţa“. Turneul internaţional Cupa Prieteniei Millenium la fotbal

Sâmbătă, pe stadionul „Voința“. Turneul internațional Cupa Prieteniei Millenium la fotbal

La turneu, vor participa patru echipe: Municipal Constanța, Voința Constanța, Tomis Millenium și o echipă din Turcia. În urmă cu trei ani, organizatorii și-au propus ca această competiție să capete, în scurt timp, caracter interna-țional, iar acest lucru a fost posibil anul acesta, odată cu înscrierea unei formații din Turcia.„Am promis de la prima ediție că acest turneu va fi unul internațional și iată că, după trei ani, am reușit. Nu este ușor de organizat și le mulțumesc tuturor celor care și-au arătat interesul pentru această competiție. Îi avem ca parteneri pe cei de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Millenium Business Center, Spitalul Privat Isis, Kinetic System și Gheorghe Tănase, președintele Bazei Sportive «Voința» Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin Bașturea, președintele Asociației Sportive „Tomis” Constanța, inițiatorul turneului.Din cauza faptului că vremea este instabilă, organizatorii s-au gândit la toate problemele care pot apărea. „Sperăm ca și vremea să ne ajute și să putem susține jocurile în aer liber, așa cum ne place nouă. Oricum, ne-am luat măsuri de precauție și, în caz că nu putem juca afară, vom disputa meciurile în Sala Sporturilor, de la ora 14.00, în aceiași zi”, a precizat Sorin Bașturea. Vineri, 10 octombrie, de la ora 14.00, la hotel Millenium, va avea loc tragerea la sorți a partidelor. Sistemul de joc va fi următorul: prima formație va juca cu a treia, iar a doua cu a patra. Învingătoarele vor disputa finala mare, în timp ce învinsele vor juca finala mică.Încă de la prima ediție, competiția are un obiectiv clar și se desfășoară sub sloganul „Hai la stadion!”. „Scopul acestui turneu este de a promova sportul, fotbalul în special, dar și să întărim relațiile de prietenie între jucători, cu publicul. Sunt sigur că vom petrece o zi frumoasă. Sunt așteptați toți iubitorii de fotbal, și nu numai. Personal, cred că va fi o competiție care va atrage un public numeros și nu va fi la ultima ediție, pentru că avem planuri mari. Pe viitor, sperăm să atragem cât mai multe echipe la acest turneu”, adaugă Bașturea.Organizatorii menționează faptul că fiecare jucător participant va fi premiat cu câte un tricou, diplomă și cupă. Echipa câștigătoare va primi Cupa Prieteniei. Surprizele turneului sunt nenumărate, astfel că vor mai fi înmânate alte două premii speciale: „Golgeterul partidei” și „Cel mai vârstnic jucător”. Președintele de onoare al comitetului de organizare este Ciprian Bătrânu, în timp ce președintele comitetului va fi Dragoș Poteleanu. În cursul zilei de astăzi, organizatorii așteaptă sosirea jucătorilor din Turcia.