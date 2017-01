Rugbistul Daniel Carpo, căpitanul Stejarilor în Challenge Cup:

„Sâmbătă, le promitem suporterilor o victorie“

Căpitanul selecționatei Stejarii București, Daniel Carpo, a declarat, după meciul pierdut (9-23) cu Leeds Carnegie, din Challenge Cup la rugby, că plusul de experiență al britanicilor a făcut diferența, adversarii taxându-ne la fiecare greșeală. „Linia I a cedat pe parcursul meciului, dar eu zic că am câștigat ceva, dat fiind faptul ca linia I este foarte tânără. Sunt jucători de 19-20 de ani, pe care i-am văzut foarte motivați. Am dominat în grămadă și sunt mulțumit de cum au jucat băieții la capitolul forță. Am făcut, însă, greșeli, a intervenit și oboseala și s-a văzut, am fost taxați la fiecare fază, britanicii nu ne-au iertat la loviturile de pedeapsă”, a spus Daniel Carpo. Desemnat omul meciului, rugbistul Farului Constanța le-a cerut scuze suporterilor pentru acest eșec, dar le-a promis totodată că echipa va încerca să-și ia revanșa sâmbătă, când, tot pe stadionul „Arcul de Triumf”, va întâlni pe Crociati Rugby (Italia). „În orice activitate, începutul este greu. Sperăm să învățăm și să creștem în valoare. Mulțumim suporterilor care au venit să ne susțină în număr mare la stadion, îmi cer scuze că n-am putut să le oferim o bucurie mai mare, dar atât am putut. Sper că i-am mulțumit cu jocul de apărare pe care l-am făcut cel puțin o repriză și, pentru sâmbătă, poate vom putea mai mult”, a explicat Daniel Carpo. Nu va juca în meciul cu italienii Din păcate, faristul s-a accidentat - entorsă la glezna stângă - în meciul cu Leeds și nu va putea fi recuperat până la ora de start a jocului cu Crociati, medicii recomandându-i repaus în următoarele două săptămâni. Un alt „stejar” indisponibil pentru duelul cu italienii este centrul Ionel Cazan, care a suferit, tot în partida cu Leeds, un traumatism cranio-cerebral, perioada minimă de stat pe tușă fiind de două săptămâni. Selecționata română se află în cantonament la RIN Grand Hotel și se pregătește pentru meciul de sâmbătă, 16 octombrie, contra celor de la Crociati.