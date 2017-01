Japonia - România 1-1, după ziua întâi a meciului de Cupa Davis

Salvarea vine tot din racheta „Cneazului”

Echilibru în meciul de baraj pentru promovarea / menținerea în Grupa Mondială a Cupei Davis, între echipele Japoniei și României. După primele două partide de simplu, scorul este 1-1. La Osaka, Victor Hănescu și Takao Suzuki au avut onoarea de a susține, vineri dimineață, meciul de deschidere. Deși venea după un rezultat foarte bun, finală în Open-ul de la București, tenismanul român n-a reușit să țină ritmul cu abilul nipon. Iute ca un titirez, Suzuki a dominat jocul la fileu și a avut câteva de lovituri de senzație, în timp ce singurul atu al lui Hănescu a fost serviciul. După două ore și opt minute, Suzuki s-a impus în trei seturi, scor 7-6 (4), 6-1, 7-6 (4), și Japonia conducea la general cu 1-0. Astfel, în partida secundă, Andrei Pavel intra în teren cu o presiune suplimentară. „Cneazul", obișnuit însă cu asemenea momente delicate, a trecut în stil de mare campion de Go Soeda, cu scorul de 6-3, 6-7 (7), 7-5, 6-3, egalând situația, 1-1. Ca de fiecare dată, constănțeanul își face bine treaba și este liderul incontestabil al echipei tricolore. „Știam că va fi un meci dificil. Soeda e un jucător rapid, dar eu am început bine. Am pierdut al doilea set, dar am revenit și cred că experiența mea a contat", a declarat Andrei Pavel. Mingea, în terenul cuplului Tecău / Mergea Întâlnirea Japonia - România continuă în week-end, după următorul program: sâmbătă: T. Suzuki / Satoshi Iwabuchi - Horia Tecău / Florin Mergea (TVR 1, ora 7); duminică: T. Suzuki - A. Pavel (TVR 1, ora 5); Go Soeda - V. Hănescu (se va disputa după primul joc al zilei). Decisiv ar putea fi meciul de dublu, unde „gemenii" Tecău și Mergea speră să repete performanța de la Paris, când au îngenuncheat cuplul Franței.