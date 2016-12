Salbă de medalii pentru karatiştii constănţeni

1

NEPROFESIONISTI

Din nefericire,clubul "condus" de acest "sensei" Musat,este un mare fas,ne-am lamurit in scurt timp despre asta.Pacat de efortul copiilor si parintilor ce-si pun sperante in acest individ.....jalnic...de altfel,voi argumenta punctul meu de vedere in cel mai scurt timp.Din acest club, profesionist adevarat este doar d-l Gabi,caruia ii dorim sanatate si mult succes .