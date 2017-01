Sala Sporturilor se pregăteşte pentru Liga Campionilor

Sala Sporturilor se pregătește pentru Liga Campionilor

Lucrările de modernizare ale Sălii Sporturilor din Constanța sunt în plină derulare. Până pe 20 august, Federația Europeană de Handbal trebuie informată că acțiunea de reabilitare a sălii s-a încheiat, astfel încât HCM să poată susține pe teren propriu meciurile din grupele Ligii Campionilor. „La ora actuală, s-a trecut la desfacerea a două tipuri de gradene, cele care se aflau deasupra băncilor de rezerve, pe o lungime de 12 metri și o lățime de 1,5 metri. Apoi, eliminând sarcina superioară ce afecta cei doi stâlpi, pe care îi desființăm în totalitate, am trecut la poziționarea noilor fundații pentru cei doi noi stâlpi, pe care preconizăm că o să-i turnăm în această săptămână. Lunea sau miercurea viitoare, cred că vom trece la refacerea suprafeței dezafectate pe acea zonă. Nu am intrat în suprafața de joc propriu-zisă, ci am încercat să o protejăm pe cât posibil, astfel încât refacerile ulterioare și finisajele să se efectueze rapid", a declarat ing. Iulian Gurzu, de la Direcția pentru Sport a Județului Constanța. Conform site-ului sport 365.ro, programul de lucru la sală începe la ora 7 di-mineața și se încheie spre seară, la ora 18.30. Pentru încadrarea în termenul stabilit de EHF, nu este exclus să se lucreze chiar și noaptea. HCM Constanța avea permisiunea de a juca la Constanța doar partida din turul preliminar al Ligii Campionilor. Pentru grupe, lucrările de reabilitare ale zonei băncilor de rezerve și mesei oficiale erau obligatorii.