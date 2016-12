Săgeata vrea să încheie turul cu o victorie asupra Dunării Galaţi

Săgeata vrea să încheie turul cu o victorie asupra Dunării Galați

Vice-lidera seriei întâi a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari, încheie turul de campionat sâmbătă, 4 decembrie, cu un meci pe teren propriu în compania Dunării Galați, echipa clasată pe locul cinci. Partida începe la ora 11, iar intrarea spectatorilor e liberă. Gazdele au o singură absență, fundașul central Florin Popa, aflat la ultima etapă de suspendare după eliminarea de la Piatra Neamț. „Ne așteaptă un meci greu. Dunărea e o echipă bună, preocupată doar de joc. Sperăm să câștigăm, pentru a ne consolida poziția actuală, promovabilă, și a putea pregăti returul în liniște”, a declarat Constantin Funda, antrenor secund la Săgeata. Celălalt asistent al principalului Aurel Șunda, Gică Mina, a spus: „Întâlnim o formație care a marcat multe goluri, dar ne dorim să repetăm rezultatul de anul trecut, când am câștigat pe teren propriu cu 1-0. Avem cea mai bună apărare din serie, iar la Năvodari am luat doar un gol”. Stoperul Decebal Gheară e conștient și el că Săgeata va primi o replică dârză din partea Dunării, însă „sperăm într-o victorie pentru a intra în iarnă pe locul doi”. Gheară se află în litigiu financiar cu Delta Tulcea. „Pentru a-mi recupera banii, am depus memoriu în urmă cu peste un an, dar, până acum, nu s-a întâmplat nimic. În principiu, Delta trebuia să nu fie programată de vreo trei etape”, a spus jucătorul.