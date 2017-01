Săgeata vrea să ajungă din nou în fruntea clasamentului

Sâmbătă, 11 octombrie, Săgeata Năvodari va primi vizita celor de la FC Voluntari, în meciul din etapa a șaptea a Ligii a II-a. Partida se va disputa pe stadionul „Flacăra”, din Năvodari. Ieri, într-o conferință de presă, antrenorul Cătălin Anghel a spus că vrea atitudine din partea echipei și mai multă agresivitate. „În primul rând, este un meci cu o echipă care trage la promovare. O echipă care vrea să promoveze e clar că a făcut niște transferuri foarte bune, are în componență jucători cu experiență și valoare. Este un meci greu, va trebui să desfacem apărarea adversă și nu va fi ușor. FC Voluntari este o echipă organizată și agresivă, dar sper să ne facem jocul nostru și să câștigăm”, a declarat tehnicianul. Pe lângă problemele financiare cu care se confruntă echipa, antrenorul a menționat faptul că, pentru sâmbătă, are câțiva jucători indisponibili. „Din păcate, avem absențe foarte importante. Guerra, golgeterul nostru, era într-o formă foarte bună. Sperăm ca până sâmbătă să recuperăm câțiva sportivi, însă sper ca jucătorii care intră sâmbătă să arate caracter, determinare, atitudine”, a explicat Cătălin Anghel. Despre eșecul din etapa precedentă, Anghel a afirmat faptul că nu el, ca și antrenor, trebuie să motiveze jucătorii, ci acest lucru trebuie să-l facă singuri. „M-am plictisit de antrenorul care motivează. Motivația e jocul de fotbal, plăcerea de a juca fotbal, dorința de a te afirma, de a fi mai bun. Jucătorii sunt profesioniști, trebuie să joace și să se motiveze. Obiectivul este în continuare promovarea”.Prezent la conferință a fost și jucătorul Florin Pătrașcu, care a declarat: „Întâlnim o echipă bună a seriei. Vom tratata meciul la victorie. Am avut maturitatea necesară să trecem peste eșecul de la Pitești. Promovarea se va decide pe teren. Noi vrem asta, vrem să câștigăm fiecare meci, numai așa ne vom putea îndeplini obiectivul de a juca în prima ligă, din nou. Sper să fie un meci pe care să îl câștigăm cu sau fără emoții, importante sunt cele trei puncte”.