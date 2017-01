Săgeata vine la Constanţa cu tupeu, să bată Farul

Săgeata vine la Constanța cu tupeu, să bată Farul

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Săgeata Stejaru vine la Constanța cu gândul să bată Farul, dar, până la urmă s-ar mulțumi și cu un punct. „Avem meci greu, contra unei echipe picată din Liga 1 și care are în lot 12-13 fotbaliști care au jucat în primul eșalon. Dar și noi suntem în formă bună și vom aborda meciul la victorie, dar nici un punct nu este de lepădat. Lipsa spectatorilor ne dezavantajează”, a declarat antrenorul principal al Săgeții, Aurel Șunda. „Suntem pe un drum bun, de aceea venim cu tupeu, să batem”, a arătat și secundul lui Șunda, fostul jucător și antrenor al Farului Constantin Funda. „Nu am de luat nicio revanșă, pentru că Farul este acum o altă echipă față de cea la care am jucat eu, iar antrenorii de atunci nu mai sunt nici ei. Sperăm să repetăm evoluția bună din meciul precedent (n.n. - Săgeata - Tricolorul Breaza 4-0)”, a punctat și stoperul Decebal Gheară, jucător la Farul între anii 2005 și 2008.