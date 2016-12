Săgeata Stejaru - Farul se va juca pe viaţă şi pe moarte

Săgeata Stejaru - Farul se va juca pe viață și pe moarte

Deși, după egalul de pe terenul Sportului Studențesc, au rămas tot la cinci puncte de locul doi, „marinarii” nu și-au luat gândul de la promovare, astfel că merg la Stejaru pentru totul sau nimic. Șansele Farului de accedere în Liga 1 la finele acestui sezon sunt în continuare mici, dar „marinarii” sunt hotărâți să și le joace până la capăt. Încurajați de evoluția din Regie, unde nu au pierdut, deși au avut doi eliminați, constănțenii speră într-o minune în cele 11 meciuri rămase din retur. În primul rând, băieții lui Dennis Șerban și Gică Butoiu trebuie să câștige tot până la final, dar să și aibă norocul ca echipele contra-candidate la promovare să se împiedice. Meciul de sâmbătă, de la Stejaru, contra unei alte pretendente la biletul pentru Liga 1, va stabili cu certitudine dacă Farul va rămâne sau nu în cărțile promovării. „Va fi o partidă pe viață și pe moarte. E ultima bătălie. Dacă o pierdem, pierdem și războiul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vicențiu Iorgulescu, managerul general al Farului. Ambițiile aromânilor de la Stejaru de a bate Farul au prins contur în tur, când Săgeata s-a impus cu 1-0 la Constanța. Relațiile dintre cele două cluburi sunt tensionate, iar schimbul de replici pe tema stadionului „Farul”, solicitat de tulceni pentru evoluțiile din Liga 1, dacă promovează, au atâțat focul. Acesta mocnește și amenință să izbucnească și să se ridice vâlvătaie sâmbătă, de la ora 13, în direct la sport.ro. „Chiar dacă nu am câștigat la Sportul, nu am renunțat la promovare. Mergem înainte. Avem șanse să batem la Stejaru. Puteam lua trei puncte și la București, dacă nu aveam doi jucători eliminați. Chiar și în zece eu sunt de părere că ne impuneam”, ne-a spus antrenorul principal al Farului, Gică Butoiu. Farul nu îi va avea la dispoziție sâmbătă pe Soare și Henry, eliminați în Regie, dar revine Ninu, care și-a ispășit etapa de suspendare. Dintre „marinarii” cu probleme medicale, Ben Teekloh, Gaston și Chico, cele mai mari șanse de a se reface le are fundașul stânga senegalez. Nici Săgeata nu e cu efectivul complet, urmând a lipsi fostul farist Ștefan Ciobanu (autorul golului din tur) și Teo Șamata, eliminați în meciul din etapa trecută, de la Breaza. „Marinarii” au avut liber ieri, revenind la pregătire astăzi, la ora 10,30. *** „Contra Sportului, l-am folosit pe Cristocea fundaș stânga pentru că altă soluție nu aveam. Era singurul stângaci cu experiență din lot, capabil să se descurce în această postură. Lui Păcuraru îi e greu să joace pe stânga. De asemenea, l-am urcat pe Larie la mijlocul terenului, pentru că acolo e locul lui”. Gică Butoiu, antrenor principal Farul *** „Am fost trimis degeaba în tribună la partida cu Sportul, la indicația arbitrului de rezervă, care a interpretat eronat apostrofările mele la adresa lui Soare, care luase roșu. Arbitrul a trecut în foaie că am adus jigniri brigăzii. Nimic mai fals. Chiar dacă se sprijină pe regulament, arbitrul Istvan Kovacs a acordat prea ușor cartonașele roșii. Totuși, sunt supărat și pe unii jucători de-ai noștri, care au avut o atitudine de nedescris”. Vicențiu Iorgulescu, manager general Farul Farul a evoluat 19 minute fără junior în teren După eliminarea lui Henry, Farul a jucat fără junior în teren ultimele 19 minute ale meciului cu Sportul Studențesc. La Liga a 2-a, echipele sunt obligate să folosească pe toată durata partidei cel puțin un junior, dar „marinarii” nu au fost în culpă, întrucât s-a înregistrat o excepție prevăzută de regulament. „Dacă jucătorul junior folosit ca titular este eliminat din teren de către arbitru, echipa în cauză nu este obligată să procedeze la intro-ducerea în teren a unui alt jucător junior”, prevede, la alineatul 11, articolul 47 („Numărul jucătorilor”) din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF). În momentul eliminării, Henry era singurul junior din teren al Farului. Matei fusese înlocuit cu două minute mai devreme.