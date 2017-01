Săgeata Stejaru are buget de 500.000 de dolari

Ajunsă din Liga a III-a în Liga a II-a după ce a preluat locul lui FC Buftea, Săgeata Stejaru are ca obiectiv în acest sezon menținerea în campionat, pe un loc cât mai bun. Lotul a cunoscut o mare infuzie de jucători, fiind aduși 17 fotbaliști, iar din vechea gar-nitură fiind menținuți doar patru. Cel mai cu-noscut e mijlocașul Alin Paleacu (desemnat căpitanul echipei), fost la Apulum Alba Iulia, Poli Timișoara, Jiul Petroșani, Gloria Buzău, UMT sau Internațional Curtea de Argeș. Antre-norul principal, Aurel Șunda, se bazează în-să și pe alți jucători cu experiență, care au mai jucat în primele două eșaloane, precum Dicu, Șoltuz, Goșa, Gheorghiță, R. Oprea, Posteucă, Chițu, dar și Olteanu, Ariton, Ber-tea, Mavriche sau Lupu îi dau speranțe lui Șunda că poate realiza obiectivul. Tehnicianul mai dorește la echipă un portar și un atacant. „Săgeata Stejaru e, deocamdată, o echipă puțin cunoscută, dar sperăm să facem performanță și să ajungem la faima celorlalte două dobrogene, Farul și Delta Tulcea”, a punctat Aurel Șunda. Vicepreședintele clubului, Donchi Pufleni, a declarat că bugetul echipei e de aproximativ 500.000 de dolari, sumă asigurată în proporție de 70% în urma vânzării de abonamente. În acest moment, 150 de persoane din Stejaru au achiziționat abonamente, prețul fiind de 2.000 de dolari pe an. „Sperăm la o clasare cât mai bună în campionat, care să răsplătească eforturile comunității de aromâni din Stejaru. Bugetul, unul de criză, e realizat pe o colaborare a oamenilor de afaceri din comună. În Cupa României, vrem să aducem la Stejaru o echipă de Liga 1. Conducerea clubului are răbdare. Primii 2-3 ani sunt de acomodare cu Liga a II-a”, a spus Pufleni.