Săgeata se bate cu CS Otopeni pentru a rămâne pe locul doi

Săgeata Năvodari își apără, sâmbătă, de la ora 11, în meciul de pe teren propriu cu CS Otopeni (locul 6), poziția a doua în clasamentul seriei secunde a Ligii a II-a. „Trebuie să ne mobilizăm după înfrângerea de la Piatra Neamț și să câștigăm acest meci. Va fi o partidă grea, ca și restul de altfel, pentru că toți se mobilizează cu noi. În plus, e posibil ca oaspeții să fi prins curaj în urma înfrângerii noastre din partida cu Ceahlăul, zicându-și că poate ne prind demoralizați. Obiectivul Săgeții e să câștige toate cele trei meciuri care au mai rămas din tur, pentru a se menține pe locul doi. Dacă vom obține nouă puncte, avem mari șanse să iernăm în postura de vice-lideră, pentru că echipa de pe locul trei, aflată la egalitate de puncte cu noi, Concordia Chiajna, are două meciuri grele, acasă cu FC Botoșani (locul 4) și în deplasare la Ceahlăul (locul 1)”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihai Terzi, directorul general al Săgeții. Năvodărenii nu îl vor putea folosi sâmbătă pe stoperul Florin Popa, eliminat la Piatra Neamț. Meciul Săgeata - CS Otopeni e arbitrat de Ionuț Iugulescu (Târgoviște). Partida din aceeași etapă a 13-a a Ligii a II-a, seria întâi, Steaua II - Viitorul Constanța, se joacă duminică, 21 noiembrie, de la ora 12 (în direct la Dolce Sport), sub arbitrajul lui Cristian Sava Găină (Bacău).