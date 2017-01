Săgeata nu a avut probleme cu „lanterna roşie“

Săgeata nu a avut probleme cu „lanterna roșie“

Vice-lidera seriei întâi a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari, a debutat cu dreptul în retur, dispunând, sâmbătă, pe teren propriu, de CF Brăila, ultima clasată, cu scorul de 3-1 (2-1). Golurile au fost marcate de Jianu (6 - din 6 m, după centrarea lui S. Chițu), S. Chițu (12 - cu capul, după un corner), Vezan (48 - șut de la 35 m), respectiv Necoară (34 - dintr-un penalty acordat ușor). Gazdele s-au impus fără probleme, pe lângă cele trei goluri mai având și alte ocazii, printre care două bare (M. Gheorghe, în minutul 19, la 1-0, și S. Chițu, în minutul 50, la 3-1). „Am reușit o partidă bună, de care sunt mulțumit. Scorul putea fi mult mai mare, având în vedere ocaziile noastre. Am avut un start excelent, cu două goluri în primul sfert de oră, după care a venit acel penalty controversat, însă nu am avut probleme, diferența clară de valoare cunoscându-se. În legătură cu problema noastră cu promovarea, le-am spus jucătorilor să joace făcând abstracție de ea. Sunt convins că avem dreptate, iar dacă va fi nevoie vom merge și la TAS. Însă eu sper să nu se ajungă până acolo”, a declarat Aurel Șunda, antrenorul principal al echipei năvodărene. Săgeata a jucat cu: Fl. Olteanu - Bold, C. Dinu, Fl. Popa, Al. Vlad - Olah, Vezan (71 Boroștean), Dâlbea, M. Gheorghe (87 Șamata) - S. Chițu, Jianu (71 L. Itu). În etapa viitoare, Săgeata va juca în fieful lui Dinamo II, echipă pe care a învins-o în tur cu 4-0.