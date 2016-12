Săgeata Năvodari, reunire pe burta goală!

Vineri, 20 Ianuarie 2012

Chiar dacă nu au avut niște sărbători îmbelșugate și au făcut sărbătorile cu gândul la promisiunile de bine din 2012, jucătorii Săgeții Năvodari s-au prezentat zilele trecute la reunirea lotului. Conform unei declarații apărute pe site-ul oficial al clubului, tehnicianul Săgeții, Constantin Gache este convins că profesionalismul elevilor săi își va spune cuvântul, iar indiferent de situația clubului, ei se vor antrena la capacitate maximă în perioada următoare și este sigur că aceștia vor da totul pe teren pentru a demonstra că poziția a doua ocupată la sfârșitului turului de campionat a fost obținută pe merit. „Încă nu este prohodul, dar situația nu este prea roză. Consider că avem un lot destul de bun, iar în condiții normale am fi acumulat câteva puncte în plus și am fi fost mai sus în clasament. Oricum, este meritul jucătorilor pentru ceea ce s-a realizat în tur. Noi ne facem datoria, am venit la pregătire și sperăm ca situația să se rezolve. Timp de o săptămână ne vom antrena la baza sportivă de la Năvodari, apoi vom intra într-un cantonament la Hotelul Royal de Constanța și vom alterna ședințele de pregătire pe plaja Modern cu cele pe iarbă. Obiectivul nostru pentru retur este să intrăm pe teren și să încercăm să câștigăm fiecare meci”, a declarat Constantin Gache pentru site-ul oficial al clubuluiDin cei 23 de jucători care se află sub contract cu gruparea năvodăreană numai Jianu și Vezan (ambii învoiți din motive personale) au lipsit de la reunirea echipei. Astfel Constantin Gache, i-a avut la antrenamente pe: Fl. Olteanu, Gordin și Ariton - portari; Fl. Popa, Costachi, A. Vaștag, Bold, Toșca, S. Chițu, V. Apostol, Gheară, Șamata, Răzvan Ochiroșii, Mișelăricu, E. Nanu, Goșa, N. Crețu, Șicu, Petean, Cazan și Drăgan. Cristian PAHOMIE