Săgeata Năvodari, remiză pe teren propriu cu CF Brăila

Săgeata a remizat cu CF Brăila, scor 2-2, în partida jucată, sâmbătă, pe stadionul „Flacăra” din Năvodari.Scorul a fost deschis de oaspeți, în minutul 35, prin Pușcașu, iar gazdele au egalat trei minute mai târziu, gol Srdic. Mai apoi, Deletic l-a driblat pe Ivan în careu, adversarul a căzut și a pus mâna pe minge. S-a acordat lovitură de la 11 metri pentru Săgeata, o ocazie extraordinară, care a fost ratată. Muzac a reușit să trimită balonul în poartă în minutul 42 și să aducă Săgeata în avantaj. Pe final, Brăila a egalat, cu ajutorul lui Nicoliță (74), după o pasă primită de la Onofraș.Și în acest meci, Săgeata a fost condusă de antrenorul Gheorghe Butoiu.„Fotbalul ne-a pedepsit astăzi. Am avut patru ocazii clare de gol. Îmi pare foarte rău că nu am putut să câștigăm. Am avut meciul în mână, dar nu am știut să îl gestionăm. Sunt două puncte pierdute. Meritam victoria cu prisosință, dar se mai întâmplă și așa ceva. Obiectivul pentru noi nu mai este promovarea, deocamdată. O să se schimbe din iarnă mai multe”, a declarat Butoiu.Săgeata: Albuț, Muzac, Damian, Deletic, Srdic, Chițu, Stana, Ganea, Ursu, Pătrașcu, Bruno.Echipa dobrogeană a rămas pe poziția a treia a clasamentului, cu 21 de puncte. Lider este FC Voluntari (25), urmată de Academica (24).