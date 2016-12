Săgeata Năvodari înfruntă echipa care a bătut Vasluiul, FC Botoşani

Săgeata Năvodari înfruntă echipa care a bătut Vasluiul, FC Botoșani

Săgeata Năvodari va avea, sâmbătă, șansa de a urca două locuri în clasa-ment, dacă va reuși să învingă formația care a bătut FC Vaslui în Cupa Româ-niei, FC Botoșani. Partida va avea loc pe stadionul „Flacăra” și se va juca de la ora 11.00, în direct pe Dolce Sport 2.„Vom întâlni o formație bine organizată în acest an, practic cu două echipe, una venită de la Bacău. Trebuie să ne mobilizăm pentru un succes. Am anticipat, în vară, cele cinci echipe care luptă la promovare și care ocupă primele locuri. Sportul Studențesc este cea mai bună formație din Serie, având mecanis-me de joc deja formate”, a declarat,într-o conferință de presă, antrenorul Săgeata Năvodari, Aurel Șunda.Năvodărenii nu se vor putea baza pe câțiva jucători, care sunt accidentați. În plus, ca să mai compenseze din lipsa meciurilor în următoarea perioadă, Săgeata și-a programat un amical cu Viitorul.„Din păcate, nu vom putea conta până la sfârșitul turului pe Fl. Popa, Chetan, Bold și L. Rusu, toți accidentați. După acest meci, iar luăm o pauză și săptămâna viitoare, joi (8 noiembrie), vrem să jucăm o partidă de verificare la Ovidiu, cu Viitorul Constanța”, ne-a mai spus Șunda.Fără gol primitLa rândul său, portarul Adrian Viciu speră să bifeze al treilea meci consecutiv fără gol primit.„Evident, doresc să nu primesc gol, dar importante sunt cele trei puncte. Am mai avut în primele etape trei meciuri în care nu am luat gol și cu o victorie am trece pe locul al doilea. În urmă cu câțiva ani, am fost în probe în Spania, la Cadiz și Atletico Madrid, dar acum avem un obiectiv curajos, așa cum a fost și la Sportul, promovarea în Liga I. Îi știu pe majoritatea băieților de la Sportul Studențesc, ei vor să promoveze dar au probleme financiare”, a declarat Viciu.Iată și celelalte meciuri ale etapei a XI-a a Ligii II, Seria I: sâmbătă, ora 11.00: CSM Unirea Slobozia - Dunărea Galați, Chindia Târgoviște - FC Farul, ACS Buftea - Dinamo II, Sportul Studențesc - Delta Tulcea; duminică: ora 13.00: CF Brăila - Rapid CFR Suceava. CS Otopeni stă.