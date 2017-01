Săgeata Năvodari a plecat în cantonament în Antalya

Lotul divizionarei secunde Săgeata Năvodari a plecat, ieri, cu autocarul, în Antalya, unde va efectua un cantonament de 11 zile, în cadrul căruia va susține și câteva partide de verificare cu echipe aflate în zonă.Antrenorul Constantin Gache are la dispoziție 20 de jucători, fiind posibil ca lotul să fie completat și cu alți fotbaliști în Turcia.Iată lotul Săgeții Năvodari: portari - V. Gordin, Ad. Viciu, Cl. Puia (FC Vaslui); fundași - Gh. Goșa, Sg. Bar, Fl. Popa, I. Filip (Delta Tulcea), S. Feraru (Parma Primavera), Fl. Anițoiu (ACS Poli Timișoara); mijlocași - V. Apostol, Ov. Vezan, A. Diaby, C. Cazan, C. Coconașu (Delta Tulcea), M. Ologu (CS Turnu Severin), A. Bozeșan (Gaz Metan Mediaș), M. Bangheorghe (Eolica Dobrogea); atacanți - M. Tigoianu, D. Zaharia, Cr. Pantelie (Delta Tulcea).