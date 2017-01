Săgeata, înfrângere la Piatra Neamţ

Săgeata, înfrângere la Piatra Neamț

Derby-ul etapei a 12-a a Ligii a II-a la fotbal, seria întâi, Ceahlăul Piatra Neamț (locul întâi) - Săgeata Năvodari (locul doi), jucat vineri, sub Pietricica, le-a revenit gazdelor, scor 2-0 (Vădrariu 54, Gafița 68). Săgeata a avut un jucător eliminat, Fl. Popa, care a primit într-un singur minut, 74, două cartonașe galbene. Aurel Șunda, antrenorul Săgeții, a jucat cu: Olteanu - Bold, Fl. Popa, Goșa, A. Vlad - Olah, Apostol, Vezan, L. Turcu (65 Boroștean) - Jianu (65 Itu), S. Chițu (76 C. Dinu). În urma acestui rezultat, Săgeata a rămas pe locul doi (cel puțin până sâmbătă), dar Ceahlăul s-a distanțat de năvodăreni la cinci puncte (30 - 25). Viitorul Constanța joacă în etapa a 12-a pe teren propriu, la Ovidiu, contra ocupantei locului trei, Concordia Chiajna, dumini-că, 14 noiembrie, de la ora 12, în direct la Dolce Sport. „Vreau să văd din partea elevilor mei dăruire și atitudine. Suntem conștienți că nu ne va fi ușor, însă, dacă vom intra deciși pe teren, vom suplini plusul de experiență al adversarilor. Cred că atunci când vom avea omogenitate, vom fi mult mai puternici. Am încredere în jucători, care au dovedit forță de revenire în multe meciuri”, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. Arbitrează Augustus Constantin (Rm. Vâlcea); asistenți, Ovidiu Artene, Daniel Hulubei (Vaslui); rezervă, Cristian Brândușa (Călărași); observatori, Marian Dorobanțu (Buzău), Constantin Tolea (Galați).