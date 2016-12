Săgeata încearcă să ţină la distanţă

Săgeata încearcă să țină la distanță

Derby-ul etapei a 20-a a Ligii a II-a la fotbal se joacă sâmbătă, 2 aprilie, la Chiajna, între echipele de pe locurile doi și trei din clasament, Săgeata Năvodari (43 puncte) și Concordia (41 puncte), echipe care-și dispută a doua poziție promovabilă, primul loc fiind monopolizat de Ceahlăul. „Vizăm victoria, pentru a demonstra că înfrângerea pe care am suferit-o în tur a fost nemeritată. Pe de altă parte, nici un egal nu e de lepădat, ținând cont că echipa din Chiajna ar rămâne astfel în urma noastră. E un derby în care ne măsurăm forțele cu un adversar de calibru. Vrem să ne arătăm valoarea și că merităm să fim pe locul doi. Nu ne deranjează că a fost delegat arbitrul din meciul tur, Sebastian Colțescu. Nu din cauza lui am pierdut acea partidă, ci am avut neșansă, la cât am ratat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihai Terzi, managerul general al Săgeții. Antrenorul principal al năvodărenilor, Aurel Șunda, se va putea baza și pe atacantul Sorin Chițu, golgeterul echipei, și pe mijlocașul Ovidiu Vezan, refăcuți după accidentări. Arbitrul Sebastian Colțescu, din Craiova, va fi asistat de Marius Nicoară (Băile Herculane) și Adrian Popescu (Craiova); rezervă, Zoltan Erdei (Slatina); observatori, Ion Cristea (București) și Constantin Constantinescu (Slatina). Meciul începe la ora 12 și e transmis în direct la Dolce Sport.