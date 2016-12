Săgeata îl atacă pe preşedintele Dunării Galaţi

Săgeata îl atacă pe președintele Dunării Galați

Declarațiile președintelui Dunării Galați, Auraș Brașoveanu, de după înfrângerea, 0-1, cu Săgeata Năvodari, au generat o replică imediată din partea vice-liderei seriei întîi a Ligii a II-a la fotbal. "Atacurile virulente ale lui Auraș Brașoveanu au surprins pe toată lumea care a văzut meciul de la Năvodari. Președintele Dunării vine în contradicție și cu antrenorul propriei echipe, Viorel Tănase, care a declarat, la conferința de presă de după meci, că cel mai corect era ca arbitrul să lase avantaj și gol pentru gazde și nu să dicteze penalty. Brașoveanu nu se dezminte, după ce, anul trecut, la meciul cu Săgeata, a venit cu o ruletă să măsoare terenul, dar și atunci a pierdut cu 0-1. Mulți dintre oamenii de fotbal se întreabă: ce performanțe are Auraș Brașoveanu, exceptând retrogradarea echipei gălățene în anul 2008, și ce interese are pentru înființarea LPF 2?", a declarat Cătălin Donose, ofițerul de presă al Săgeții. Oficialii echipei năvodărene critică jocul dur al Dunării Galați și remarcă faptul că portarul oaspeților, Măstăcan, trebuia eliminat la faza penalty-ului, situații de care Auraș Brașoveanu nu mai spune însă nimic. În plus, la prima executare a loviturii de la 11 m, goal-keeper-ul gălățean a ieșit doi metri în fața liniei porții. Săgeata a avut trei jucători loviți rău în urma intrărilor tari ale oaspeților. Gheară s-a ales cu capul spart încă din primul minut, fundașul gazdelor ajungând cu salvarea la Spitalul Județean Constanța, plin de sânge. Apoi, atacantul Marius Jianu nu a mai putut continua meciul după faultul portarului Măstăcan asupra sa, la faza penalty-ului, fiind necesară înlocuirea. Nu în ultimul rând, eliminarea gălățeanului Dan Popescu a venit după al doilea cartonaș galben, acordat pentru un fault dur asupra lui Lucian Itu, atacantul Săgeții având recomandări pentru două săptămâni de îngrijiri medicale.