Săgeata dispută baraj pentru promovarea în Liga 1

După ce, la un moment dat, visul atingerii primului eșalon se estompase, clubul din Năvodari a primit, ieri, o veste mare: va susține două partide cu Voința Sibiu,pentru a promova.Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal a decis, ieri, ca locul rămas vacant în Liga 1 să se ocupe în urma unui joc de baraj între Săgeata Năvodari (locul trei în seria întâi a Ligii a II-a, în sezonul trecut) și Voința Sibiu (locul patru în seria secundă).Barajul se va disputa în dublă manșă (2 iulie - ora 18,30 și 6 iulie - ora 18), tragerea la sorți a ordinii susținerii meciurilor având loc astăzi, la ora 12, la Casa Fotbalului.În condițiile în care prim-divizionarele FC Timișoara (locul doi în clasament), Gloria Bistrița (locul 14) și FC Bihor (locul doi în seria a II-a a eșalonului secund) nu au primit licență pentru sezonul 2011/2012 al Ligii 1, primele două echipe fiind retrogradate în Liga a II-a, iar echipa orădeană neprimind drept de promovare, cele trei locuri vacante din Liga 1 vor fi ocupate astfel, la propunerea Direcției Competiții a FRF, aprobată de Comitetul de Urgență: unul dintre locurile lăsate libere de FC Timișoara și Gloria Bistrița va fi ocupat de Sportul Studențesc, singura dintre formațiile retro-gradate care deține licență pentru Liga 1; în locul lui FC Bihor va juca CS Mioveni (echipă clasată pe locul trei în Liga a doua, seria secundă, dar care a obținut licență de Liga 1); ocupanta celui de-al treilea loc va fi stabilită în urma barajului.La baraj au fost stabilite Săgeata și Voința Sibiu după criteriul cel mai bine clasate echipe din Liga a II-a (după cluburile deja promovate - Ceahlăul Piatra Neamț, Concordia Chiajna, respectiv Petrolul Ploiești) și care au licență pentru primul eșalon.Dacă dobrogenii vor susține primul meci acasă, ei se vor reuni la Năvodari sau la Constanța, iar, dacă vor juca turul la Sibiu, se vor reuni în zonă, la Sibiu sau la Brașov.„E vorba de locuri vacante,nu de promovare“Dumitru Rida, președintele Consiliului Director al Săgeții, a explicat, pentru „Cuget Liber”, de ce echipa din Năvodari poate evolua în Liga 1, în urma unui baraj, după ce, inițial, Federația i-a dat interzis la promovare timp de trei ani.„În ce ne privește, acum nu e vorba de promovare propriu-zisă, în accepțiunea articolului 5 bis din ROAF, ci discutăm de ocuparea unor locuri rămase vacante în Liga 1, de completarea campionatului. Am fost invitați să participăm în Liga 1, în urma unui baraj. Când am primit licența pentru Liga 1, am demonstrat Comisiei de Apel că am trecut din B în C pe baza unui loc vacant. A fost exact aceeași situație ca acum. Dacă, prin absurd, Voința Sibiu nu ar mai dori să dispute barajul, am fi invitați direct în Liga 1”, ne-a spus Rida.„E greu de spus ce șanse avem în barajul cu Voința Sibiu, întrucât fotbalul e foarte imprevizibil, iar când spun asta mă gândesc în primul rând la noi. Am trecut de la agonie la extaz în acest campionat. Însă, pe de altă parte, dacă ar fi monoton, acest sport nu ar mai avea atractivitate. Scopul nostru a fost să ajungem în Liga 1, iar acum mai avem o șansă”Dumitru Rida, președinte Consiliu Director Săgeata