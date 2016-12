Săgeata abordează barajul cu un lot de 20 de jucători

Față de sezonul trecut, echipa năvodăreanănu va conta în dublacu Voința Sibiu pe Olah, Boroștean și Petruș. Ardelenii au susținut în week-end un amical cu Pandurii Tg. Jiu, pe care l-au câștigat cu 4-2.Săgeata se pregătește de trei zile pentru barajul pentru Liga 1, pe care-l va susține cu Voința Sibiu, în dublă manșă (2 iulie, de la ora 18,30, la Năvodari; 6 iulie, de la ora 18, în deplasare).Dobrogenii, pregătiți de Aurel Șunda, Constantin Funda și Gică Mina, se vor baza pe un grup de 20 de jucători, având drept de joc doar fotbaliștii care au fost în lot în sezo-nul trecut. Cei 20 sunt: portari - Olteanu, Gordin, Ariton; fundași - Bold, Goșa, C. Dinu, Fl. Popa, Gheară, Al. Vlad, Costachi; mijlo-cași - M. Gheorghe, L. Turcu, Dâl-bea, V. Apostol, Vezan, Șicu, Șa-mata; atacanți - S. Chițu, Jianu, Itu.Nu mai fac parte din lot Olah, Boroștean și Petruș, tuturor încheindu-li-se înțelegerile cu clubul. În locul lui Olah poate juca însă Valentin Apostol, iar postul lui Boroștean poate fi acoperit atât de Mircea Gheorghe, cât și de Lucian Turcu. Dintre ceilalți jucători, Vezan a sosit sâmbătă seară, iar Sorin Chițu era așteptat ieri.La baraj nu se aplică regula ca echipele de Liga a II-a să aibă în teren cel puțin doi jucători sub 21 de ani. De asemenea, nu se ține cont de cumulul de cartonașe galbene din sezonul trecut.Contra Pandurilor,au revenit de la 1-2Voința Sibiu pleacă spre Năvodari poimâine dimineață, iar sâmbătă a disputat, pe teren propriu, un meci amical cu Pandurii Tg. Jiu, prim-divizio-nara aflându-se în pregătire la Sibiu.Voința, pregătită de fostul fundaș central al lui Poli Timișoara, Ale-xandru Pelici, a câștigat cu 4-2, echipa de start fiind: Zăvoi - Forika, Apostol, Grigore - Bunea, Tătar, Mă-jer, Neguț, Lungu - Hardău, I. Popa. Au mai jucat Bordea - Martinescu, Beza, Miclea, Hallmen, Cârstean, Ghiță. Pentru gazde, care au revenit după 1-2 la pauză, au înscris I. Popa, Beza, Martinescu și Hallmen.„Băieții au jucat bine. Sperăm să evoluăm la fel și în cele două jocuri de baraj și să promovăm în Liga 1”, a declarat finanțatorul sibienilor, Ioan Hămbășan.Formație valoroasăși arțăgoasăSăgeata a cules informații de la partida cu Pandurii și, în plus, antrenorul Aurel Șunda și mijlocașul Dâlbea cunosc bine echipa, din care fac parte mulți jucători antrenați de tehnicianul Săgeții la Alba Iulia sau foști colegi cu Dâlbea la formația din Orașul Unirii.Năvodărenii știu că Voința e o for-mație valoroasă și arțăgoasă, care, față de Săgeata, are o săptămână de pregătire în plus, sibienii demarând an-trenamentele încă de când s-a zvonit că s-ar putea să dea baraj cu Săgeata.Dobrogenii sunt însă optimiști în privința accederii în Liga 1, sperând la un succes la două goluri diferență la Năvodari (fără gol primit) și la minimum un egal la Sibiu. Săgeata nu are probleme de lot, iar oficialii echipei i-au văzut pe jucători încrezători și motivați. Năvodărenii ar fi vrut să susțină primul meci în deplasare (pe baza clasării mai bune din campionat), însă federația a stabilit ordinea meciurilor prin tragere la sorți, unde Voința a fost desemnată să susțină acasă partida decisivă.