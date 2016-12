Săgeata a ratat promovarea în Liga 1

Divizionara secundă Săgeata Năvodari a ratat promovarea în Liga 1, după ce a pierdut cu 0-2 (Forika 36, Martinescu 88), ieri, la Sibiu, returul barajului cu Voința din localitate. În prima manșă, scorul fusese egal, 0-0.Săgeata a avut mai multe ocazii importante de gol la 0-1, atât în prima repriza (Vezan 45), cât și după pauză (Dâlbea 56, 65, M. Gheorghe 64 - trei la rând, Itu 88), însă n-a putut fructifica niciuna. Mai mult, gazdele au punctat imediat după situația lui Itu, astfel că, în loc de 1-1, s-a făcut 2-0.Cele două echipe: Voința (antrenor, Alexandru Pelici): Zăvoi - Forika, D. Apostol, N. Grigore (cpt.) - Bunea, Beza, Tătar, C. Lungu - I. Popa (77 Măjer), Hardău (65 Szabo) - Neguț (73 Martinescu); Să-geata (antrenori, Aurel Șunda, Constantin Funda și Gică Mina): Fl. Olteanu - Bold, C. Dinu, Fl. Popa, L. Turcu (73 Gheară) - Șicu (61 Itu), Dâlbea, Vezan (cpt.), V. Apostol (67 Goșa), M. Gheorghe - Jianu; cartonașe galbene: C. Lungu, Szabo / L. Turcu; a arbitrat Alexandru Deaconu (București).