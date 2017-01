Săgeata a dat recital şi cu FC Botoşani

Săgeata a dat recital și cu FC Botoșani

Vice-lidera seriei întâi a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari, a realizat un nou meci remar-cabil, trecând cu 4-0 (2-0) pe teren propriu de FC Botoșani, una dintre echipele de top ale campionatului, locul patru înaintea etapei. Meciul s-a jucat sâmbătă și a contat pentru runda a 11-a. Au înscris Sorin Chițu (11, 39), Vezan (48) și Itu (90+1). În plus, la scorul de 3-0, gazdele au avut și o bară, prin Jianu, care, de la 6 m, a trimis mingea cu capul în transversală, în min. 66 Antrenorul Săgeții, Aurel Șunda, a mizat pe jucătorii: Fl. Olteanu - Bold, Goșa, Fl. Popa, Al. Vlad - Olah, Apostol, Vezan (64 Boroștean), L. Turcu (84 Șicu) - Jianu, S. Chițu (70 Itu). În urma acestui rezultat, echipa năvodăreană se menține pe locul doi în ierarhie, la două puncte în spatele liderului Ceahlăul Piatra Neamț, cele două echipe urmând a se întâlni însă în etapa următoare sub Pietricica (vineri, 12 noiembrie, ora 16,30), în derby-ul turului. Tot sâmbătă, Viitorul Con-stanța a pierdut cu 0-2 (Un-gureanu 52p, Vasilescu 74) meciul de pe terenul Gloriei Buzău. Oaspeții, antrenați de Cătălin Anghel, au jucat cu: C. Popa - I. Călin (55 Ninu), Larie, M. Rusu, Rențea (77 Pantelie) - Dimcea, Banoti, R. Lupu (67 Sin) - Cristocea, Hertu, Cârstocea. La 0-0, în minutul 49, Viitorul a expediat mingea în bară (Cârstocea). Constănțenii se mențin pe locul cinci, iar în etapa următoare, duminică, 14 noiembrie, de la ora 12, primesc vizita Concordiei Chiajna (poziția a treia în clasament).